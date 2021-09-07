Добыча газа сократилась с начала года на 4%, – Оператор ГТС

Добыча природного газа в Украине по итогам января-августа 2021 года составила более 13 млрд кубометров, что на 4% меньше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины", передает отраслевое издание ExPro.

В частности, государственная "Укргаздобыча" сократила добычу газа на 5% – до 9,1 млрд кубометров. Добыча "Укрнафты" также сократился примерно на 5% – до 733 млн куб. м.

В то же время частные компании стабилизировали добычу по итогам 8 месяцев 2021 года на уровне 3,27 млрд куб м.

При этом в августе добыча газа составила 1,68 млрд кубометров, что на 2% или на 28 млн куб. м меньше, чем в августе прошлого года.

Наибольшее снижение продемонстрировала "Укргаздобыча" – компания в августе добыла 1,15 млрд куб. м газа, на 4% меньше, чем в прошлом году.

Частные добывающие компании, наоборот, увеличили добычудо 426 млн куб. м, что на 4% больше, чем в августе прошлого года.

Напомним, по данным Оператора ГТС, валовая добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,74 млрд куб. м, сократившись на 4,4%, по сравнению с 2019 годом.