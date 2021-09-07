Шмыгаль поручил объявить отбор нового набсовета "Нафтогаза"

Конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины" должен быть объявлен на протяжении недели.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Дал поручение первому вице-премьер-министру - министру экономики Алексею Любченко в течение недели в установленном порядке обеспечить объявление конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета АО "НАК "Нафтогаз Украины", – сообщил Шмыгаль.

Он уточнил, что решение принято с целью выполнения решения СНБО от 30 июля "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", введенного в действие указом президента Владимира Зеленского от 28 августа.

"Критериями выбора и оценки эффективности работы таких членов должны быть профессиональные и квалификационные характеристики, опыт, который бы отвечал стратегии компании, в частности в части увеличения газодобычи, привлечения инвестиций, производства энергии и топлива из возобновляемых источников энергии, торговли и поставок энергии и топлива", – отметил премьер.

Шмыгаль уточнил, что конкурс должен закончиться уже в ноябре 2021 года с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

В свою очередь члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку. Но затем в ходе переговоров с правительством было достигнуто компромиссное решение и Кабинет министров переизбрал еще на год пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые объявили об отставке. Глава набсовета Клэр Споттисвуд уточнила, что условием продолжения работы станет сохранение текущего состава правления "Нафтогаза".

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Полномочия Споттисвуд и Лескуа истекали 14 июня. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году.