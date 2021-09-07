Deutsche Telekom продаст оператора мобильной связи в Нидерландах за $6 миллиардов

Крупнейшая телекоммуникационная компания Европы Deutsche Telekom AG и шведская Tele2 AB продадут нидерландского оператора мобильной связи T-Mobile Netherlands американской и британской инвесткомпаниям Warburg Pincus и Apax Partners за 5,1 млрд евро ($6,1 млрд).

Как отмечается в пресс-релизе Deutsche Telekom, германской компании принадлежит 75% акций T-Mobile Netherlands, доля Tele2 составляет 25% и оценивается примерно в 860 млн евро, передает Интерфакс-Украина.

Tele2 объявила, что по завершении сделки она намерена фокусироваться на своих основных операциях в Швеции и странах Балтии. Кроме того, по итогам сделки компания выплатит дополнительные дивиденды в размере по крайней мере 11 шведских крон ($1,28) на акцию.

Как отмечает агентство Bloomberg, сделка станет одной из самых крупных в европейском телекоммуникационном секторе в этом году.

Warburg Pincus и Apax уже имеют опыт сотрудничества и совместной покупки активов. В 2019 году фонды приобрели компанию спутниковой связи Inmarsat Plc за $3,4 млрд.

Германская Deutsche Telekom вошла на рынок мобильной связи Нидерландов в 2000 году, выкупив часть акций совместного предприятия Belgacom SA и Tele Danmark. В 2003 году, после того как германский оператор полностью выкупил нидерландскую компанию, она была переименована в T-Mobile Netherlands.

Deutsche Telekom рассматривал вариант продажи этого подразделения в 2015 году для того, чтобы привлечь дополнительные средства на покупку беспроводных частот в США. Однако затем немецкая компания отказалась от этой идеи, а в 2019 году в число акционеров T-Mobile Netherlands вошла Tele2 AB.

Рыночная капитализация Deutsche Telekom с начала года увеличилась на 19,7% – до 84,5 млрд евро.