В Турции состоялась закладка первого корвета для Военно-морских сил Украины. ФОТО

В Турции при участии делегации Министерства обороны Украины во главе с командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Алексеем Неижпапой состоялась торжественная церемония закладки нового корабля класса "корвет" для нужд ВМС ВСУ.

Как сообщает пресс-служба ВМС, корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в столице Турции Стамбуле.

"Всего строительство корвета типа "ADA" продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса, проводится торжественная церемония закладки киля корабля", – отмечается в сообщении.

Согласно существующим договоренностям, в 2022 году корвет будет переправлен в Украине и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС ВС Украины.

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Как сообщалось, в декабре 2020 года Министерство обороны Украины подписало ряд соглашений с турецкими компаниями о передаче технологий на производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных Сил Украины. Как уточняли в пресс-службе Минобороны, речь идет о турецких корветах типа ADA. Сумма сделки, как и количество корветов, не разглашается. Это первая закупка Украины иностранных военных кораблей.

Корветы ADA имеют полное водоизмещение чуть более 2400 тонн, максимальную скорость – 29 узлов, дальность плавания – 3 500 миль, автономность – 21 день. Экипаж составляет 106 человек.

На корабле устанавливается 8 противокорабельных ракет "Гарпун", торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM.

Кроме того, корабли этого проекту оснащены современной системой боевого управления, навигацией, радиолокационной станцией, гидролокатором для поиска и обнаружения подводных лодок, системой РЭБ и тому подобное. На борту корвета является ангар для размещения вертолета или беспилотного авиационного комплекса.

Турецкие корветы типа ADA строятся на военно-морской верфи в Стамбуле с 2005 года. В составе ВМС Турции уже успешно выполняют задачи четыре корвета этого проекта.

В Минобороны уточнили, что если в 2021 году состоится закладка первого корпуса корвета этого класса для нужд ВМС Украины, то уже в конце 2024 года флот может получить первый корабль типа ADA.