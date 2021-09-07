Нацполиция пресекла попытку вывоза зерна в рамках незаконной схемы руководства ГПЗКУ

Зерно на $7 млн пытались вывезти с таможенной территории Украины в адрес компании-нерезидента, имеющей существенную задолженность перед АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

"Товар на $7 млн пытались вывезти с таможенной территории Украины в адрес компании-нерезидента, имеющего задолженность перед госкорпорацией за ранее поставленный груз. В настоящее время в морском порту "Черноморск" проводятся неотложные следственные действия", – сказано в сообщении.

В Нацполиции уточнили, что попытка вывоза зерна осуществлялась в рамках преступной схемы, по обвинению в организации которой ранее был задержан глава госкорпорации Андрей Власенко.

Как сообщалось, 13 августа работники Нацполиции задержали и.о. главы ГПЗКУ Андрея Власенко и его сообщника в аэропорту "Жуляны" при попытке бегства из Украины.

После этого судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк избрал меру пресечения руководителю ГПЗКУ Андрею Власенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Нацполиция обвиняет руководство АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в растрате имущества компании путем продажи зерна на экпорт по заниженным ценам. По данным следствия, общая сумма ущерба составила $57 млн. Кроме того, руководители госкомпании заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы.

В центральном офисе и на предприятих ГПЗКУ 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска.

Напомним, ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавляет депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.