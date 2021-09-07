Украина и Таиланд хотят расширить торгово-экономическое сотрудничество

Украины заинтересована всесторонне расширять торгово-экономическое сотрудничество с Таиландом.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины по итогам встречи заместителя министра экономики Украины, торгового представителя Украины Тараса Качки с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Таиланд в Республике Польша и в Украине (по совместительству) Четапаном Максампханом для обсуждения ключевых вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Таиланд является важным партнером Украины в азиатском регионе, с которым мы заинтересованы всесторонне расширять торгово-экономическое сотрудничество. Украина остается среди лидеров по экспорту сельскохозяйственной и пищевой продукции, и как надежный партнер прилагает усилия, чтобы гарантировать бесперебойное снабжение на внешние рынки, в частности, и на рынок Таиланда", - отметил Качка.

В частности, за шесть месяцев 2021 года объем двусторонней торговли товарами увеличился на 25,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил $163 млн. В том числе объем агропродовольственных товаров в двустороннем товарообороте составил за первое полугодие текущего года $25,9 млн.

Стороны согласились, что проведение Совместной комиссии по вопросам торговли между правительством Украины и Правительством Королевства Таиланд станет эффективным инструментом развития двусторонних экономических отношений между двумя странами.