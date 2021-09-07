Аукцион по приватизации завода "Большевик" состоится 27 октября

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества Украины на заседании 7 сентября определила дату приватизационного аукциона по продаже АО "Первый Киевский Машиностроительный завод" (ПКМЗ, бывший завод "Большевик"), которая состоится 27 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГИ, передает Интерфакс-Украина.

"7 сентября 2021 года аукционная комиссия на своем заседании приняла решение об утверждении 27 октября 2021 года как даты проведения аукциона по приватизации 100% АО "Первый Киевский Машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик")", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как напомнили в ФГИ, стартовая цена предприятия установлена на уровне 1,39 млрд грн.

Как сообщалось, утвержденные конкурсной комиссией ФГИ условия приватизации ПАО "Первый киевский машиностроительный завод" предусматривают, в частности, инвестиции в ремонт и модернизацию более 57 млн грн, сохранение основных видов деятельности, погашение кредиторской задолженности и долгов по зарплате и перед бюджетом, которые составляют около 500 млн грн.

"КПМГ Украина" в октябре 2020 года стала победителем проведенного ФГИ конкурса по отбору советника по приватизации ПКМЗ, в котором участвовало еще две компании.

Завод был основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 году получил название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик", который в 1994 году стал ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018 года переименован в АО "ПКМЗ".

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

В 2020 году ПКМЗ увеличил выручку на 3,6% – до 84,21 млн грн, однако нарастил чистый убыток на 2,8% – до 22,45 млн грн. На 1 июля 2020 года на заводе работало 315 человек.

Согласно представленному ФГИ в июне обновленному графику, конкурс по продаже ПКМЗ запланирован на октябрь этого года.