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Рада приняла первый из трех законопроектов по индустриальным паркам

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Рада приняла первый из трех законопроектов по индустриальным паркам

Парламент утвердил во втором чтении законопроект №4416-1, предусматривающий финансовые и институциональные стимулы для индустриальных парков и их резидентов. За соответствующее решение проголосовали 290 депутатов при минимально необходимых 226.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.

Среди стимулов - возможность бюджетного финансирования для подведения инфраструктуры и инженерных сетей к индустриальным паркам (ИП), возможность компенсации стоимости подключения к сетям внутри парка. Также предусмотрена возможность компенсации процентных ставок по кредитам на закупку нового оборудования.

Претендовать на стимулы могут только предприятия перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также научно-технической деятельности, информационной и телекоммуникационной сферы.

В документе содержится прямой запрет на размещение в ИП игорных заведений и производство подакцизных товаров – кроме автомобилей и комплектующих для них.

Кроме того, усовершенствован порядок включения индустриальных парков в реестр и ведения этого реестра. Определены основания отказа в регистрации и требования для включения в реестр.

Предусматривается, что организовать индустриальный парк можно не только на незастроенной территории (т.н. "гринфилд"), но и на территории с промышленной застройкой ("браунфилд"), на которой не менее 5 лет не велась хозяйственная деятельность и на которой объекты недвижимости вводились в эксплуатацию не ранее 10 лет назад.

Законопроект принят с учетом поправок, делающих создание новых производств в Украине выгодным для инвесторов, отметил автор этих инициатив, заместитель председателя комитета ВР по экономразвитию Дмитрий Кисилевский.

"Мы должны приблизить наши условия к зарубежным, чтобы хоть как-то конкурировать за инвесторов. Что получаем взамен этих льгот? Каждый 1 га индустриального парка создает 50 рабочих мест. $1 государственных вложений в ИП привлекает $5 - $6 инвестиций. Поэтому соседние страны успешно развивают свою экономику и создают рабочие места с помощью индустриальных парков. Нам тоже давно пора воспользоваться этим инструментом ", - подчеркнул замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития.

В соответствии с принятым законопроектом, Кабмин должен разработать и утвердить стратегию развития индустриальных парков, создать государственное учреждение для развития индустриальных парков. Кроме того, Кабмину поручено при разработке проекта госбюджета на 2022 год и последующие 4 года выделять финансирование в размере 2 млрд грн для реализации этих задач.

"Так мы создаем не просто эффективный инструмент стимулирования, а позволяем государству инвестировать средства в экономику и получать прибыль. В среднесрочной перспективе (3-5 лет) на стимулирование парков будет выделено 10 млрд грн. Ожидаемый эффект от их работы – более 37 млрд грн", - отметил председатель комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, представляя законопроект.

Ранее Кисилевский внес на рассмотрение ВР законопроекты №5688 и №5689, создающие благоприятные условия для притока инвестиций в промышленность через индустриальные парки.

С этой целью предлагается использовать фискальные стимулы: освобождение от импортного НДС и пошлины на ввоз оборудования, от налога на прибыль на 10 лет.

Местным властям предлагается дать право устанавливать для индустриальных парков и их резидентов свои льготы по налогам, которые они администрируют. При этом предусмотрены специальные "предохранители" от злоупотреблений при использовании стимулов для индустриальных парков.

Автор: Галина Ялівець
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