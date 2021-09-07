Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

7 сентября средняя цена бензина А-92 в Украине выросла на 3 коп./л и составила 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 3 коп./л - до 29,87 грн/л, а дизельное топливо - на 4 коп./л, до 28,13 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировала сеть AMIC. Компания подняла цену на все виды топлива на 19-31 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 29,65 грн/л, А-95 - до 30,63 грн/л, ДТ - до 28,30 грн/л.

В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 - до 30,19 грн/л (+40 коп./л) и ДТ - до 28,19 грн/л (+40 коп./л).

Такие сети как Prime, Chipo, "Катрал", Mango и другие подняли цены на топливо в пределах 20-40 коп./л.

Как сообщалось, перед выходными, 3 сентября, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС.

В частности, расчетная цена для бензина повышена до 25,94 грн/л, для дизтоплива — до 21,69 грн/л. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,94 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 28,69 грн/л.

Напомним, на период действия карантина правительство постановлением №474 от 14 мая установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр. В настоящее время действие карантина на территории Украины установлено до 1 октября 2021 года.