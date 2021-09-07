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Биткоин стал официальным платежным средством в Сальвадоре

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Биткоин стал официальным платежным средством в Сальвадоре

В Республике Эль-Сальвадор с 7 сентября криптовалюта Bitcoin стала официальным платежным средством.

Об этом сообщает Coindesk, передает Укринформ.

Соответствующий закон был принят три месяца назад и сегодня официально вступил в силу.

Отныне граждане Сальвадора могут воспользоваться правительственным цифровым кошельком Chivo, который позволяет рассчитываться за приобретение товаров и услуг на территории страны криптовалютой, которая буде автоматически переводиться в доллары США и обратно.

Правительство Сальвадора также обеспечило стартовую сумму, эквивалентную $30 в каждом таком кошельке гражданина страны.

CNN отмечает, что накануне страна закупила 400 биткоинов на сумму более $20 млн.

Цена биткоина за последние 24 часа выросла на 1,5%, до $52 486.

Биткоин - самая популярная криптовалюта в мире и составляет наибольшую долю всего рынка криптовалют. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно биткоин является законодателем тенденций в мире криптовалют.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


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Сейчас по миру гуляет такая тема , когда создатели и те кто продвигают биткоин в целях правового признания , а так же в целях заработка на его волатильности желают заодно втянуть в недоверие экспертов которые говорят о том что это пузырь , пирамида и риски. Цель отвести глаза инвесторов от этих аналтиков путем их дискредитации. Биткои будет и падать и подниматься. Вернее, его будут тянуть наверх. Лично убедден что имеет признаки пирамиды финансовой, те кто раньше зашел и купил в 2008-2012 битки сейчас имеют миллионы благодаря тем кто сейчас вливает 30-50к зеленых. Поэтому и говорят что это рисковый актмв ибо никто не знает сколько кошельков сейчас с 2008-2012 годов нетронутых и не обнуленых , а значит те кто сегодня башляют по 30-50 и выше , просто поднимают курс для тех кто имеет их в необъяснимом количестве и кто выводит их. Те же кто зашел по 40-50 сейчас могут потерять разницу и иметь свой биток по 30 с желанием от него избавиться уже по 50-60. А это щначит что и сами будут вовлечены в раздутие пузыря.
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22.09.2021 13:27 Відповісти
 
 