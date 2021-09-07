Биткоин стал официальным платежным средством в Сальвадоре

В Республике Эль-Сальвадор с 7 сентября криптовалюта Bitcoin стала официальным платежным средством.

Об этом сообщает Coindesk, передает Укринформ.

Соответствующий закон был принят три месяца назад и сегодня официально вступил в силу.

Отныне граждане Сальвадора могут воспользоваться правительственным цифровым кошельком Chivo, который позволяет рассчитываться за приобретение товаров и услуг на территории страны криптовалютой, которая буде автоматически переводиться в доллары США и обратно.

Правительство Сальвадора также обеспечило стартовую сумму, эквивалентную $30 в каждом таком кошельке гражданина страны.

CNN отмечает, что накануне страна закупила 400 биткоинов на сумму более $20 млн.

Цена биткоина за последние 24 часа выросла на 1,5%, до $52 486.

Биткоин - самая популярная криптовалюта в мире и составляет наибольшую долю всего рынка криптовалют. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно биткоин является законодателем тенденций в мире криптовалют.