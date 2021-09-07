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Новини Корпоративні відносини
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"Укрпошта" заказала строительство логистического центра в Борисполе за 1,2 миллиарда неизвестной фирме

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АО "Укрпошта" и ООО "Тетра-инвест" состоялось подписание контракта по созданию первого логистически-сортировочного центра нового образца. Уже в ближайшее время подрядчик сможет приступить к процессу строительства.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, сортировочный центр будет занимать площадь 9,2 га и будет располагаться на территории индустриального парка в Борисполе. Завершить все работы планируется уже к концу 2023 года.

В министерстве напомнили, что осенью 2020 года "Укрпошта" привлекла около 100 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Они будут направлены на строительство семи автоматизированных сортировочных центров и перестройку логистической сети с обновлением базы депо.

Ожидается, что новые решения позволят оптимизировать время обработки отправлений, создать возможность для получения заказов от корпоративных клиентов в режиме 24/7 и обработать их в течение четырех часов.

Как уточнил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский, стоимость строительства логистического центра в Борисполе составит 40 млн евро, компания планирует профинансировать работы за счет собственных и кредитных средств.

"Вскоре подобные договоры будут подписаны по хабам во Львове, Одессе, Харькове, Днепре. Всего у нас будет 7 хабов и 50+ депо по всей стране", – написал Смелянский на своей странице в Facebook.

Согласно данным в системе Prozorro, всего на участие в тендере было подано 4 заявки. При этом три из них были дешевле признанной победителем компании "Тетра Инвест", которая предложила выполнить работы за $46 млн (1,23 млрд грн по текущему курсу).

Так, предложение ООО "Строительная компания "Активинвестбуд" составляло $45,99 млн, а ООО "Лассент" – $24,5 млн, но заказчик их отклонил, в том числе, из-за претензий к предложенным земельным участкам для строительства логистического комплекса.

Согласно условиям тендера, его победитель должен на собственном или арендованном участке построить логистический комплекс и передать его в аренду "Укрпоште", которая сразу выплатит 12,5% его стоимости. Оставшуюся часть суммы госкомпания обязуется уплатить на протяжении 8 лет.

Владельцем и руководителем основанного в марте 2021 года с уставным фондом в 1 тыс. грн ООО "Тетра Инвест" в госреестре указана Светлана Цикун.

Как сообщалось, в июне "Укрпошта" объявила тендер на строительство автоматизированного сортировочного центра в Киевской области "под ключ", ожидаемая стоимость работ составляла до $50 млн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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Топ коментарі
+5
Альтернатив ''новій пошті'' дуже потрібна але після будівництва і в процесі будівництва має бути жорсткий контроль фінансових витрат,знаючи зелених маланців зокрема(''чесного трудоголіка''мілявського) вкрасти зможуть до min30%. а результат буде такий ,як сьогодні в Укрпошті))).
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07.09.2021 16:17
+4
Всем это надо. Будет конкуренция - будет ниже цена на услуги и выше качество этих услуг.
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07.09.2021 16:02
+3
Укрпочта есть почти в каждом населенном пункте. Новая почта есть только там где это выгодно.

Гос почту нельзя полностью заменить частным бизнесом.
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07.09.2021 16:34
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...то, что Новая почта строит за свои кошты и...прекрасно выполняет функции почтовой службы в Украине, то Укрпоште надо вытянуть немало средствв из госбюджета, что бы "создать" какое то подобие хоть как то похожее на Новую почту...и кому то это нужно...
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07.09.2021 15:30 Відповісти
Всем это надо. Будет конкуренция - будет ниже цена на услуги и выше качество этих услуг.
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07.09.2021 16:02 Відповісти
какая конкуренция? распил на строительстве полным ходом. за 30% от сметы. Владельцем и руководителем основанного в марте 2021 года с уставным фондом в 1 тыс. грн ООО "Тетра Инвест" в госреестре указана Светлана Цикун.Источник: https://biz.censor.net/n3286802
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07.09.2021 19:27 Відповісти
Укрпочта есть почти в каждом населенном пункте. Новая почта есть только там где это выгодно.

Гос почту нельзя полностью заменить частным бизнесом.
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07.09.2021 16:34 Відповісти
Ты просто НИКОГДА не сталкивался с этим демоном. Это "ВСЕ" (...ц). Это укрпошта, бренд. Эти демоны 30+ суток переводили деньги. Это дно, днище. Кому и чего ты предявишь за посылку? в "киефф" хинеральному дирехтору?
Деньги ГОСУДАРСТВЕННЫЕ. ЗАЧЕМ атких масштабах строить если до сих пор нет даже подвижек? Этих даунов и бездарей не способных теоретически даже организовать логистку нужно гнать ссаными тряпками нахер. Это бездари и дебилы.
нова почта да, дорого, но быстро. утром заказал и через день за 1500 км тебе привезут. они создали себя САМИ, с нуля.
укрпочта все просрала со своими комуняцкими директрорами совкодрочерами.
Теперь вот просрут и наши налоги. Может хватит бездари? Может за свои?
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07.09.2021 22:32 Відповісти
А еще судовое решение на соседнюю улицу, куда пешком идти 10 минут, по 2 недели доставляют. Потому что сначала письмо идет в область, сваливается в кучу, там сортируется и идет назад. Теперь в Киев все будут отправлять, и сваливать в еще большую кучу.
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08.09.2021 07:35 Відповісти
Прівняйте ціни НП і Укрпошти. Розрив у якості послуг менший за розрив у цінах.

З приводу того, за чиї кошти свято, ви пропустили тезу в тексті статті - за власні і кредитні. Укрпошта в бюджет сплачує, а не бере з нього.
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07.09.2021 17:45 Відповісти
какая зарпалта у генерального барана? лям грн? он работает или пердит?
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07.09.2021 22:33 Відповісти
Альтернатив ''новій пошті'' дуже потрібна але після будівництва і в процесі будівництва має бути жорсткий контроль фінансових витрат,знаючи зелених маланців зокрема(''чесного трудоголіка''мілявського) вкрасти зможуть до min30%. а результат буде такий ,як сьогодні в Укрпошті))).
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07.09.2021 16:17 Відповісти
За цену услуг я думаю они договорятся
Год одна добавит на второй другая и все будет в шоколаде
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07.09.2021 16:21 Відповісти
Были недавно в отделении 61105 на ул. Ньютона в Харькове. Стены обшарпаны, работники зашуганные и злые, так как зарплаты мизерные. Ксерокса нет!!! Вернее, есть оказывается, но отремонтировать не на что. Перевод из собеса получали на захоронение, два дня посылали, то за копией паспорта, то за ИНН. Бардак полный. Совок. Сколько там гендиректор Укрпочты получает, 836 000 гривен в месяц? Вау...
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08.09.2021 09:27 Відповісти
 
 