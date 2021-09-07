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Новини Макроекономіка
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В США поддерживают идею создание зоны свободной торговли с Украиной, – сенатор

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

В США поддерживают идею создание зоны свободной торговли с Украиной, – сенатор

Украина предложила США договориться о создании зоны свободной торговли.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Deutsche Welle.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам. Это - зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику", - подчеркнул министр.

По мнению Кулебы, этот шаг позволил бы привлечь дополнительные финансовые ресурсы в украинскую экономику. 

В свою очередь сенатор Линдси Грэм заявил, что что основными темами в разговоре сенаторов США с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с украинскими министрами обороны и иностранных дел стали предоставления дополнительной оборонной и экономической помощи от США, передает Радио Свобода.

"Моя цель - достичь соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами в ближайшие годы и это на самом деле изменит наши отношения. Это будет сигнал для мира, что Украина открыта для бизнеса. Но чтобы достичь этой цели, надо больше сделать в направлении преодолении коррупции в Украине. Мы ценим реформы, которые есть, но нужно сделать больше", - отметил Грэм.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Deutsche Welle


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Це що щось на кшталт підтримки будапештського меморандума?
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07.09.2021 12:05 Відповісти
Это когда импорт из Америки не будет облагаться налогами, а экспортировать в штаты нам все равно нечего, раве что живую раб силу, да и той у них хватает из мексики.
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07.09.2021 12:08 Відповісти
 
 