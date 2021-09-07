Нацбанк внес в реестр финучреждений три компании

Национальный банк Украины внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Профит Финанс Групп" (ЕГРПОУ 44220653), ООО "Виннер Финанс Групп" (ЕГРПОУ 44280974) и ООО "ФК "Медиана Инвест" (ЕГРПОУ 43990523).

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября 2021.

Кроме того, ООО "Профит Финанс Групп", ООО "Виннер Финанс Групп" и ООО "ФК "Медиана Инвест" получили лицензии на предоставление финансовых услуг.

Так, ООО "Профит Финанс Групп" и ООО "Виннер Финанс Групп" получили три лицензии - на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, на оказание услуг по финансовому лизингу и на оказание услуг по факторингу.

ООО "ФК "Медиана Инвест" получило две лицензии - на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, и на оказание услуг по факторингу.

На этом же заседании Национальный банк принял решение о выдаче ООО "Укр-Транс-Кэпитал" (ЕГРПОУ 43790163) лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу.

Ранее, 14 мая, ООО "Укр-Транс-Кэпитал" было внесено в Реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, но не имело лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу.