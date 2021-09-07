ГФС разоблачила компанию в незаконном формировании 38 миллионов налогового кредита

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы и ГУ ГФС в Киевской области, в пределах досудебного расследования уголовного производства, разоблачили должностных лиц общества в уклонении от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, входящих в систему налогообложения, в особо крупных размерах.

Об этом говорится в сообщении ГФС в Facebook.

Устарновлено, что в период 2020-2021 годов должностные лица одного из крупных СХД сформировали схемный налоговый кредит от предприятий, которые неправомерно пользуются льготами в налогообложении.

Общая сумма схемного налогового кредита составляет более 37,8 млн грн НДС, предметом данных взаимоотношений является приобретение услуг энергоснабжения, сбор макулатуры и тому подобное.

На основании постановлений следственного судьи районного суда. Киева правоохранители провели обыски по месту финансово-хозяйственной деятельности и проживания фигурантов.

По результатам санкционированных обысков обнаружены и изъяты черновые записи, печати, расходные и товарно-транспортные накладные, другие вещественные доказательства и более 13 млн грн в эквиваленте.

Досудебное расследование продолжается.