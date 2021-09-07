Авиатрафик в небе Украины достиг 76% докарантинного, – "Украэрорух"

В воздушном пространстве Украины в августе 2021 года выполнено 29,05 тыс. полетов, что составляет 76% августовского объема полетов докризисного 2019 года.

Об этом говорится в сообщении государственного предприятия обслуживания воздушного движения "Украэрорух".

Положительными факторами, которые влияют на увеличение количества полетов в украинском небе, стали распространение вакцинации в стране и мире, открытие границ зарубежных стран, восстановление доверия авиапассажиров к путешествиям и традиционный рост спроса на авиаперелеты в туристический сезон.

"Положительная динамика воздушного движения в зоне ответственности Украины несколько превышает европейский показатель. Объем августовского авиатрафика в Европейском регионе, как свидетельствуют эксперты Евроконтроля, достиг 71% по сравнению с показателем соответствующего периода докризисного 2019 года. Сейчас восстановления авиатрафика в Украине, как и в целом в Европе, происходит достаточно динамично, поскольку эти темпы превысили даже оптимистичный прогноз Евроконтроля, сделанный в конце мая", - заявил руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

В августе 2021 украинские авиакомпании выполнили 10,51 тыс. полетов (на 10,2% меньше по сравнению с августом докризисного 2019 года), иностранные авиакомпании выполнили 18,54 тыс. полетов (меньше на 30,1%).

Структура полетов по типам: внутренние полеты - 3,5 тыс. рейсов (+17,7% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные полеты - 14,6 тыс. рейсов (-12,3%), транзитные полеты - 10,94 тыс. рейсов (-41,2 %).

"Важно отметить положительную динамику интенсивности полетов в международном воздушном пространстве, что находится под ответственностью Украины, а именно в западной части Симферопольского района полетной информации, так называемой green zone. В августе по этим маршрутам со специальными процедурами для планирования полетов выполнено на 80% больше рейсов по сравнению с показателем июля текущего года, и втрое больше по сравнению с показателем июня. Этому способствует новая аэронавигационная ставка платы за аэронавигационное обслуживание, установленная Мининфраструктуры с 1 июня 2021 года. Авиаперевозчики все чаще выбирают green zone под управлением украинских авиадиспетчеров над открытым морем, поскольку учитывают как вопросы безопасности, так и экономические и экологические преимущества использования этих маршрутов", - добавил Ярмак.

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2021 году: июль - 27 тыс. рейсов, июнь - 21,11 тыс. рейсов, май - 16,99 тыс. рейсов, апрель - 13,66 тыс. рейс, март - 12,16 тыс. рейсов, февраль - 8,76 тыс. рейсов, январь - 9,84 тыс. рейсов.