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Новини Фінанси
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валютний резерв (164) НБУ (8350)

Резервы Нацбанка выросли до максимума за последние 9 лет

Новини БізнесЦензор Фінанси

Резервы Нацбанка выросли до максимума за последние 9 лет

По состоянию на 1 сентября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $31,61 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $2,66 млрд.

Как сообщает пресс-служба Национального банка, такой объем резервов является рекордным за последние девять лет (с апреля 2012 года). 

"В августе резервы выросли на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1,93 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ", – отмечается в сообщении.

Динамику резервов в течение августа также определяли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Так, большую часть августа на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало над спросом, в итоге чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке за месяц составила $348,3 млн. Кроме того, валютные поступления в пользу правительства в прошлом месяце составили $8,8 млн(в эквиваленте).

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $188 млн (в эквиваленте), из которых $33,7 млн – на обслуживание ОВГЗ, $18,2 млн (в эквиваленте) – на погашение и обслуживание ОВГЗ, остальные средства– на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в августе составили $204,3 млн (в эквиваленте).

Нацбанк отмечает, что вследствие переоценки финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) в прошлом месяце, их стоимость уменьшилась на $31,6 млн (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, по состоянию на 1 августа международные резервы Украины составляли $28,95 млрд, увеличившись в июле на 2,1% благодаря доразмещению правительством еврооблигаций и покупке Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке. 

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НБУ


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Топ коментарі
+4
Які ж ви бездарні.
Відкриваємо графік держборгу по роках і бачимо що на момент приходу Петі і приходу Зе держборг який був такий і залишився. Він не помінявся. А ось якщо подивимось скільки боргів зараз і скільки було коли Зе тільки прийшов то побачимо що темпи росту боргів майже як за овоча.
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07.09.2021 20:21
+4
с 700 млрд грн до 2200 млрд грн выросло при пете... почти не выросло! слава секте шоколада!!!
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07.09.2021 20:36
+2
А дыра в бюджете не напомните сколько? Сколько по овгз нужно будет отдать? Зебилы лошат лохов
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07.09.2021 12:14
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А сколько нужно отдать этой осенью?
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07.09.2021 10:56 Відповісти
а єто у Петя пусккай скажет сколько Гонтарева накрала
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07.09.2021 15:07 Відповісти
У Коломойского?
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07.09.2021 15:10 Відповісти
ну да Беня управлял и НБУ, и МО, и АТО, и притом у Пети когда зеленых и в помине еще небыло
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07.09.2021 15:45 Відповісти
Які ж ви бездарні.
Відкриваємо графік держборгу по роках і бачимо що на момент приходу Петі і приходу Зе держборг який був такий і залишився. Він не помінявся. А ось якщо подивимось скільки боргів зараз і скільки було коли Зе тільки прийшов то побачимо що темпи росту боргів майже як за овоча.
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07.09.2021 20:21 Відповісти
зачем ты брешешь?
Резервы Нацбанка выросли до максимума за последние 9 лет - Цензор.НЕТ 6553
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07.09.2021 20:26 Відповісти
Все закончилось в марте 19г.?
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07.09.2021 23:02 Відповісти
Худоба. Тупо худоба. Ну або скоріше за все бот. Борги в доларах худобо а не в гривнях.
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08.09.2021 19:09 Відповісти
с 700 млрд грн до 2200 млрд грн выросло при пете... почти не выросло! слава секте шоколада!!!
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07.09.2021 20:36 Відповісти
в их методичке написано что не увеличился
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08.09.2021 07:09 Відповісти
Так ви по методичках відповіді даєте? Фух, а я то думав ви реально людський неліквід, а виявляється ви просто боти які маніпулюють.
Ще раз борги в іноземній валюті і вертають їх в іноземній валюті, а не гривнях тому цей графік маніпуляція для стада.
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08.09.2021 19:12 Відповісти
А курс доллара ты не смотрел за этот период, дурень? Резервы Нацбанка выросли до максимума за последние 9 лет - Цензор.НЕТ 4134
Ты ж не зря в гривне цифры привел, верно? Резервы Нацбанка выросли до максимума за последние 9 лет - Цензор.НЕТ 8352
Так вот, в долларе госдолг не увеличился.
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08.09.2021 12:40 Відповісти
так Петя с Гонтаревой еще и курс обвалил, а вы все Петя придет и спасет
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08.09.2021 18:49 Відповісти
"Петя с Гонтаревой еще и курс обвалил" - но доказів у вас звичайно немає? І пояснити ви звичайно не здатні чому. А все пояснюється просто - графік звр та виплати по кредитах. А там ще було рефінансування банків. Ось вам і причина обвалу курсу. Іноземна валюта в держави закінчилась, а борги то треба в ній віддавати, а ще людям вклади вернути...

Но я впевнений що це для вас складні терміни - і тому ви думаєте таку дич як ви написали.
Рефінансування робилось усіх банків щоб вони змогли вернути вам ваші гроші так як після правління овоча, та прийнятих ним законів, всі банки стали банкрутами і якщо б ви захотіли забрати із них свої гроші вас би послали нахер так як реальних грошей у банків не було. Це якраз те чому Приват став державним, так як був банкрутом. Це якраз те чому деякі банки взагалі зникли, а людям їх вклади віддавали в інших банках. Віддавали за рахунок держави. А держава на повернення всіх цих боргів брала гроші із економіки - викуповувала в населення долари і як наслідок курс...
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08.09.2021 19:25 Відповісти
Яка ви худоба. Прямо ідеальний представник стада.
Не Мудрий борги беруть та вертають в іноземній валюті. МВФ нам давав кредит в доларах. Па раша давала долари. Ніхто не дає гривні. І віддавати кредит треба доларами і ось в доларах він за Порошенка не ріс.
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08.09.2021 19:07 Відповісти
Ну что Вы так жестко? Соевые идолопоклонники только уверовали во второе пришествие гецьмана, а тут такая новость. Дайте им выплакаться.
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08.09.2021 13:17 Відповісти
А дыра в бюджете не напомните сколько? Сколько по овгз нужно будет отдать? Зебилы лошат лохов
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07.09.2021 12:14 Відповісти
Я радую себе тим що воно має як раз перекривати одне одного. Проблема звичайно ще в тому що у нас зараз хана економіці, і другий раз стільки звр наростити у нас не вийде тим більше коли при владі популісти і дилетанти.
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08.09.2021 19:29 Відповісти
Структура внешнего долга Украины
последнее обновление: 18.06.2021
Валютная структура валового внешнего долга Украины на 31 марта 2021
Валюта % экв. млн. USD
USD доллар США 62,0% 76326,4 млн. USD
EUR Евро 23,4 % 28807,0 млн. USD
XDR СПЗ 9,7% 11941,4 млн. USD
UAH украинская гривна 3,7% 4555,0 млн. USD
RUB российский рубль 0,7% 861,7 млн. USD
прочие 0,5% 615,5 млн. USD
Всего
123107,0
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08.09.2021 12:07 Відповісти
Опа. А где скулеж соевых на болотах, как зеленый все украл, что гецьман так долго собирал? Чет не скрепно выходит
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08.09.2021 13:16 Відповісти
 
 