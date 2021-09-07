Резервы Нацбанка выросли до максимума за последние 9 лет

По состоянию на 1 сентября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $31,61 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $2,66 млрд.

Как сообщает пресс-служба Национального банка, такой объем резервов является рекордным за последние девять лет (с апреля 2012 года).

"В августе резервы выросли на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1,93 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ", – отмечается в сообщении.

Динамику резервов в течение августа также определяли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Так, большую часть августа на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало над спросом, в итоге чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке за месяц составила $348,3 млн. Кроме того, валютные поступления в пользу правительства в прошлом месяце составили $8,8 млн(в эквиваленте).

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $188 млн (в эквиваленте), из которых $33,7 млн – на обслуживание ОВГЗ, $18,2 млн (в эквиваленте) – на погашение и обслуживание ОВГЗ, остальные средства– на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в августе составили $204,3 млн (в эквиваленте).

Нацбанк отмечает, что вследствие переоценки финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) в прошлом месяце, их стоимость уменьшилась на $31,6 млн (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, по состоянию на 1 августа международные резервы Украины составляли $28,95 млрд, увеличившись в июле на 2,1% благодаря доразмещению правительством еврооблигаций и покупке Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке.