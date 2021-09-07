Резервы Нацбанка выросли до максимума за последние 9 лет
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По состоянию на 1 сентября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $31,61 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $2,66 млрд.
Как сообщает пресс-служба Национального банка, такой объем резервов является рекордным за последние девять лет (с апреля 2012 года).
"В августе резервы выросли на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1,93 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ", – отмечается в сообщении.
Динамику резервов в течение августа также определяли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Так, большую часть августа на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало над спросом, в итоге чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке за месяц составила $348,3 млн. Кроме того, валютные поступления в пользу правительства в прошлом месяце составили $8,8 млн(в эквиваленте).
В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $188 млн (в эквиваленте), из которых $33,7 млн – на обслуживание ОВГЗ, $18,2 млн (в эквиваленте) – на погашение и обслуживание ОВГЗ, остальные средства– на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в августе составили $204,3 млн (в эквиваленте).
Нацбанк отмечает, что вследствие переоценки финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) в прошлом месяце, их стоимость уменьшилась на $31,6 млн (в эквиваленте).
"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивают в НБУ.
Как сообщалось, по состоянию на 1 августа международные резервы Украины составляли $28,95 млрд, увеличившись в июле на 2,1% благодаря доразмещению правительством еврооблигаций и покупке Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке.
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Відкриваємо графік держборгу по роках і бачимо що на момент приходу Петі і приходу Зе держборг який був такий і залишився. Він не помінявся. А ось якщо подивимось скільки боргів зараз і скільки було коли Зе тільки прийшов то побачимо що темпи росту боргів майже як за овоча.
Ще раз борги в іноземній валюті і вертають їх в іноземній валюті, а не гривнях тому цей графік маніпуляція для стада.
Ты ж не зря в гривне цифры привел, верно?
Так вот, в долларе госдолг не увеличился.
Но я впевнений що це для вас складні терміни - і тому ви думаєте таку дич як ви написали.
Рефінансування робилось усіх банків щоб вони змогли вернути вам ваші гроші так як після правління овоча, та прийнятих ним законів, всі банки стали банкрутами і якщо б ви захотіли забрати із них свої гроші вас би послали нахер так як реальних грошей у банків не було. Це якраз те чому Приват став державним, так як був банкрутом. Це якраз те чому деякі банки взагалі зникли, а людям їх вклади віддавали в інших банках. Віддавали за рахунок держави. А держава на повернення всіх цих боргів брала гроші із економіки - викуповувала в населення долари і як наслідок курс...
Не Мудрий борги беруть та вертають в іноземній валюті. МВФ нам давав кредит в доларах. Па раша давала долари. Ніхто не дає гривні. І віддавати кредит треба доларами і ось в доларах він за Порошенка не ріс.
последнее обновление: 18.06.2021
Валютная структура валового внешнего долга Украины на 31 марта 2021
Валюта % экв. млн. USD
USD доллар США 62,0% 76326,4 млн. USD
EUR Евро 23,4 % 28807,0 млн. USD
XDR СПЗ 9,7% 11941,4 млн. USD
UAH украинская гривна 3,7% 4555,0 млн. USD
RUB российский рубль 0,7% 861,7 млн. USD
прочие 0,5% 615,5 млн. USD
Всего
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