Прокуратура заявила о долге "Энергоатома" перед бюджетом на 354 миллиона

Окружной админсуд Киева 2 сентября 2021 года вернул заместителю генпрокурора исковое заявление, поданное в интересах Государственной налоговой службы, "Энергоатому" о взыскании задолженности в госбюджет по уплате сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения, в сумме 353,7 млн грн за период с 13 июня 2016 года по 23 июля 2021 года (дело №640/24333/21).

Прокурор в обоснование права обращения в суд указывал на то, что ГНС в лице Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов как контролирующий орган, уполномоченный государством на защиту его интересов в спорных правоотношениях, такой защиты не осуществляет, передает Finbalance.

Вместо этого суд отметил следующее: "Как подтверждается приложенными к исковому заявлению документами, прокурором самостоятельно не были установлены обстоятельства нарушения интересов государства, прокурор не обращался в ГНС в порядке ст. 23 закона ["О прокуратуре"], вместо этого письмом от 23 июня 2021 года №4748/6/31-00-13-23 именно контролирующий орган [ГНС] первым поставил в известность прокурора об обстоятельствах наличия задолженности НАЭК "Энергоатом".

При этом, из прилагаемых к исковому заявлению документов возможно установить отсутствие каких-либо препятствий в ГНС на самостоятельное обращение в суд с данным иском, поэтому остается неясным целесообразность передачи функций контролирующего органа на прокурора.

Ссылка прокурора в исковом заявлении на ст. 8, 9, 10 Налогового кодекса Украины неуместна, поскольку спорные правоотношения урегулированы нормами специального закона, статьей 12-1 которого непосредственно на ГНС ​​возложена обязанность контроля за правильностью исчисления сбора, полнотой и своевременностью его уплаты, за своевременностью представления расчетов.

Суд пришел к выводу, что прокурором не доказана необходимость защиты интересов государства, а иском прокурор фактически взял на себя полномочия ГНС, что не согласуется с ч. 2 ст. 19 Конституции Украины.

Прокурор в определенных законом случаях имеет право на представительство интересов государства или конкретного лица (гражданина Украины, иностранца или лица без гражданства), если такое представительство надлежащим образом обосновано, однако не на представительство контролирующего органа-самостоятельного субъекта властных полномочий через допущение бездействия должностными лицами ГНС в обращении в суд с данным иском, ведь в таком случае теряется суть понятия "интересы государства", а прокурор только принимает на себя исключительные полномочия ГНС.