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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай успешно вывел спутник дистанционного зондирования "Гаофэнь-5" на орбиту Земли.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), передает Интерфакс-Украина.

Спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту двухступенчатой ракетой-носителем "Чанчжэнь-4C". Запуск состоялся с космодрома Тайюань в 06:01 по Киевскому времени. Это 32 запуск Китая в этом году.

"Гаофэнь-5" оборудован коротковолновой гиперспектральной камерой высокой четкости, детектором парниковых газов, инфракрасным детектором атмосферных условий в высоком разрешении, а также инструментарием для отслеживания различных природных явлений. Спутник выводится на солнечно-синхронную орбиту высотой около 705 километров.

Семейство спутников дистанционного зондирования "Гаофэнь" используется в рамках государственной программы Китая по созданию спутниковой системы для круглосуточного наблюдения за Земной поверхностью в высоком разрешении (CHEOS), одобренной правительством в 2010 году.

По плану китайских властей, в ходе реализации CHEOS должна быть создана спутниковая система, способная предупреждать о возникновении природных катаклизмов, прогнозировать погоду, оценивать урожайность в различных районах Китая, а также отслеживать работу ирригационных систем и перспективы экономического роста регионов страны.

Первый запуск спутника "Гаофэнь" (GF-1) в рамках государственной программы был осуществлен 26 августа 2013 года с космодрома Цзюцюань с помощью двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-2D". Помимо китайского спутника на орбиту были выведены три микроспутника других стран - Аргентины, Эквадора и Турции.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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