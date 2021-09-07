США готовят к передаче Украине еще один боевой катер Island

США в 2021 году передадут Украине патрульный катер типа Island.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в США в Facebook.

"Очередной экипаж, который готовится для службы на патрульном катере типа Island, прибыл в Балтимор, штат Мэриленд, США для прохождения обучения по управлению и эксплуатации судна. Это пятый экипаж, который будет проходить обучение на территории Соединенных Штатов", – сказано в сообщении.

Экипаж будет учиться на партульному катере, на котором заканчиваются ремонтно-восстановительные работы и проходит плановая подготовка и техническое обслуживание для передачи ВМС ВС Украины в этом году.

Ранее сообщалось, что до конца года в составе Военно-морских сил Украины будет сформирован дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров типа Island, переданных Украине в рамках двустороннего сотрудничества с США.

К уже принятым в боевой состав ВМС катерам "Старобельск" и "Славянск" до конца года присоединятся еще три катера проекта "Айленд".

Как сообщалось, в октябре 2018 года в Одессу прибыли первые два переданные США Украине катера класса Island, получившие названия "Старобельск" и "Славянск".

Катера класса Island в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину – 34 м, ширину – 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета.

Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой "Zodiak Hurricane 540". По сообщению Службы береговой охраны США, общая стоимость катеров, а также модернизации и обучения украинских военных моряков составила около $10 млн.