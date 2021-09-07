После повышения штрафов за нарушение пожарных норм для бизнеса в ГСЧС обнаружили коррупционную схему

Заместитель начальника одного из районных управлений ГСЧС Украины в г. Киеве (ч. 3 ст. 368 УК Украины) организовал схему противоправного получения денег от бизнеса за согласование и выдаче разрешительных документов.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 6 сентября чиновника задержали после получения неправомерной выгоды.

Согласно материалам следствия, чиновник "наладил схему противоправного получения денег за согласование и выдачу разрешительных документов".

"Так, за денежное вознаграждение он обещал предпринимателю, который планировал открыть офис по продаже автомобилей, содействие в получении декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности", – сказано в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось, в марте президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в том числе в 2,5-3 раза повышены штрафы за нарушения по статье №175-2 "Осуществление предприятием хозяйственной деятельности без декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности" КоАП.

В частности, наказание по этой статье для граждан - субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц теперь составляет до 100-300 минимумов доходов граждан (113,5-340,5 тыс. грн).