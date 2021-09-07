Глава ГРС службы внес в декларацию недостоверные данные о биткоинах на 13 миллионов, – НАПК

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков внес предписание Кабинету министров с требованием провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности главу Государственной регуляторной службы (ГРС) Алексея Кучера за недостоверное декларирование.

Предписание вынесено по итогам полной проверки декларации Кучера, которую он подал как бывший председатель Харьковской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба НАПК.

Так, в декларации Алексей Кучер указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 13,1 млн грн.

"Криптовалюта Bitcoin имеет публичный адрес (Public Address), который является открытым и подтверждает принадлежность определенному лицу. Председатель Госрегуляторной службы не смог предоставить публичный адрес криптовалюты", – сказано в сообщении.

В то же время, по данным Налоговой службы, общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет всего 880,68 тыс. грн, сообщает НАПК.

"Указанная информация свидетельствует о том, что председатель Госрегуляторной службы указал недостоверные сведения о владении криптовалютой, чем совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса. Такие действия должностного лица противоречат интересам граждан Украины и свидетельствуют о неуважении к чести государства, которую он обязался охранять во время присяги государственного служащего", – подчеркивают в НАПК.

В связи с этим Нацагентство требует от Кабмина провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших нарушению требований ст. ст. 12, 38, 46 закона Алексеем Кучером, а также рассмотреть вопрос о его привлечении к установленной законом дисциплинарной ответственности.

При этом, согласно декларации Кучера, 517,8 тыс. грн он официально получил в виде зарплаты на должности главы Харьковской ОГА, еще 800 тыс. грн он задекларировал в качестве дохода от реализации движимого имущества и 10,3 тыс. грн – от отчуждения ценных бумаг. Кроме того, по 867,1 тыс. грн Кучер и его жена получили от продажи недвижимости. Чиновник также указал в своей собственности $84 тыс. и 255 тыс. грн наличными, а также $200 тыс. и 49 тыс. грн наличными – у жены.

В 2019 году доходы Кучера, согласно декларации, составили: 99,43 тыс. грн в качестве зарплаты народного депутата, 34,95 тыс. грн – зарплата в Харьковской ОГА, 22,3 тыс. грн указано в виде дополнительного блага от партии "Слуга народа". Его жена в 2019 году получила 49 тыс. грн от продажи движимого имущества. При этом семья хранила такую же сумму наличной валюты, как в 2020 году, кроме появившихся у мужа 255 тыс. грн наличными.

При этом, согласно декларации за 2018 год, до избрания народным депутатом, у семьи Кучера вообще не было доходов. В собственности Алексей Кучер указал $87 тыс. наличными у себя и $205 тыс. – у жены, а также 77 биткоинов стоимостью $299,2 тыс.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Алексея Кучера председателем Государственной регуляторной службы в январе 2021 года по процедуре без проведения конкурса, путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Алексей Кучер с 5 ноября 2019 года до 27 ноября 2020 года возглавлял Харьковскую ОГА, он был уволен с занимаемой должности президентом Владимиром Зеленским с формулировкой "по собственному желанию". До этого Кучер был нардепом от "Слуги народа".