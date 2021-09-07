Украина и Чили активизируют диалог о торгово-экономическом сотрудничестве
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Украина заинтересована в возобновлении диалога о торгово-экономических отношениях с Чили.
Об этом сообщил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в ходе онлайн встречи с замминистра иностранных дел Чили, гендиректором по вопросам двустороннего сотрудничества Фелипе Лопеандия.
"Мы заинтересованы в расширении присутствия чилийских компаний на рынке Украины и усилении украинско-чилийских бизнес-связей", - заявил Качка.
Отмечается, что Чили входит в перечень 10 наиболее перспективных для Украины стран для развития торговых отношений.
Как говорится в сообщени Минэкономики, за полгода этого года торговля товарами и услугами между Украиной и Чили выросла на 7,9% до $33,1 млн, украинский экспорт вырос вдвое до $5,3 млн.
По мнению Качки, страны нуждаются в улучшении баланса двусторонней торговли, диверсификации сфер торговли и старта совместных инвестпроектов.
Перспективными для Украине и Чили является развитие двусторонних отношений в сферах АПК, энергетики, машиностроения, авиастроения, судостроения, а также космической, горнодобывающей, фармацевтической, транспортной отраслях.
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