Перевозки пассажиров поездами достигли 70% докарантинного уровня, – "Укрзализныця"

АО "Укрзализныця" по итогам летнего сезона (июнь-август 2021 года) перевезла 9,1 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем летом прошлого года, но на 30% меньше показателей "докарантинного" 2019 года.

Как сообщила пресс-служба железнодорожной компании, в том числе ночными поездами в июне-августе воспользовалось 7,4 млн пассажиров, скоростными поездами "Интерсити+" – 1,1 млн, региональными – 0,6 млн пассажиров.

При этом летом 2021 года кроме 104 пар круглогодичных маршрутов, было задействовано еще 25 пар дополнительных поездов, которые курсировали на самых популярных туристических и курортных направлениях.

Кроме того, летом "Укрзализныця" оптимизировала график и ускорила рейсы поездов №86/85 Львов – Новоалексеевка, №228/227 Киев – Бердянск, №116/115-136/135 Киев - Бердянск, Авдеевка; а также № 357/358, №217/218 и №243/244 сообщением Киев - Рахов.

Как сообщалось, по итогам 2020 года "Укрзализныця" перевезла в пассажирских поездах дальнего следования более 16 млн пассажиров, тогда как за 2019 год компания реализовала 53,36 млн билетов.