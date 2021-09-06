МВД начнет покупать электромобили для патрульной полиции, – министр

Министерство внутренних дел начнет покупать электромобили для патрульной полиции.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД, передает пресс-служба министерства.

"Мы решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", – сказал монастырский.

В то же время в обнародованных на сайте МВД сравнительных материалах указано, что стоимость закупки электромобиля почти вдвое выше, чем обычных авто. Экономия ожидается на топливе и расходных материалах.

Так, покупка одного Mitsubishi Оutlаnder обойдется в 739 тыс. грн, тогда как электромобиль Hyundai Kona – в 1,34 млн грн. При этом ожидаемая стоимость заправки бензинового авто на 400 тыс. км составит 1,22 млн грн, а электромобиля – 204,8 тыс. грн. Кроме того, смазочные материалы и ТО для Оutlаnder будут стоить 96,66 тыс. грн, тогда как для электромобиля эти данные не указаны.

Как сообщалось, 15 июля парламент поддержал отставку главы МВД Арсена Авакова. Он возглавлял министерство с 22 февраля 2014 года.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение новым министром внутренних дел народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.