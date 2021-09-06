Банк группы ICU Пасенюка взял кредит рефинансирования на 375 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам состоявшегося 3 сентября тендера по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней предоставил банку "Авангард" кредит рефинансирования на сумму 375 млн грн под 9% годовых.

Как сообщается на сайте регулятора, кредит выдан под залог пула активов.

Кроме того, кредиты рефинансирования по итогам этого тендера привлекли "Универсал Банк" Сергея Тигипко (на сумму 150 млн грн) и "Прокредит Банк" (на 10 млн грн).

Как сообщалось, Национальный банк 3 сентября по итогам тендера удовлетворил заявки трех банков на получение рефинансирования на общую сумму 535 млн грн.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 63 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 74,07 млрд грн.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн и два аукциона на срок от года до трех лет на сумму 6,78 млрд грн.

Банк "Авангард" зарегистрирован в июле 2013 года. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало 2020 года сооснователю инвестгруппы ICU Макару Пасенюку опосредовано принадлежало 45,01% акций банка, Константину Стеценко – 44,99% и Владимиру Демчишину – 9,996%.