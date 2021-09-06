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Південний (75) порт (1318) зернові (1093)

Крупнейший порт Украины побил рекорд по экспорту зерновых

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Крупнейший порт Украины побил рекорд по экспорту зерновых

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее – "Южный), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в августе обработал более 1,31 млн тонн зерновых грузов.

Как сообщает пресс-служба порта, это рекордный уровень месячной перевалки зерновых за месяц.

"В августе текущего года портовые операторы морского порта "Пивденный" установили новый рекорд перевалки зерновых грузов в месяц – 1 млн 312,4 тыс. тонн. По оперативной информации Главного диспетчерской Администрации морского порта "Пивденный", это больше предыдущего аналогичного рекордного показателя, установленного в ноябре 2014 года, на 157,2 тыс. тонн", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в то же время по общим показателям в порту "Пивденный" наблюдается падение перевалки.

Так, в январе-июле 2021 года порт сократил перевалку грузов на 22,3% по сравнению с январем-июлем 2020 года – до 28,3 млн тонн.

Автор: Михайло Орлюк
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Значить хліб буде дорожчати.
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06.09.2021 18:08 Відповісти
Зеленський та його влада риє собі могилу!Крадуть у всіх українців по-великому та нахабно!
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06.09.2021 18:45 Відповісти
 
 