В Украине зафиксировано снижение количества случаев африканской чумы свиней, – Госпродпотребслужба

С начала года в Украине зарегистрировано 11 случаев заболевания африканской чумой свиней, тогда как в прошлом году было зафиксировано 28 случаев АЧС, в 2019 году – 53 случая, в 2018 году – 145 случаев.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, в с начала года по два случая этого заболевания были зафиксированы в Николаевский, Черновицкой и Херсонской областях, по одному случаю – в Винницкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областях и в городе Киев. Наибольшее количество случаев (7 из 11) фиксировалась в частном секторе и домашних хозяйствах.

"Сейчас неблагополучными по АЧС остаются пять населенных пунктов – два в Херсонской области и по одному в Луганской, Запорожской и Харьковской областях. Меры реагирования продолжаются", – отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщалось, на минувшей неделе вспышка африканской чумы свиней (АЧС) была зафиксирована в национальном природном парке "Слобожанский" в Харьковской области.