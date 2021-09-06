Минфин анонсировал автоматический обмен данных о счетах для контроля за уплатой налогов

Украина официально заявила о намерении внедрить международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях (CRS Стандарт) в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на сообщение Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) от 30 августа.

"Этот мощный новый инструмент, используемый уже более чем в 100 юрисдикциях, поможет Украине получать дополнительные налоговые поступления путем выявления случаев уклонения от уплаты налогов и способствовать повышению уровня соблюдения налогового законодательства", – сказано в сообщении.

По данным ОЭСР, в 2019 году 100 налоговых администраций обменялись информацией о 84 млн финансовых счетов, на которых находились активы на сумму около 10 трлн евро. С каждым годом международная сеть автоматического обмена расширяется – в 2020 году обмен осуществило 105 стран, а в 2021 году еще 4 страны совершат свой первый обмен. Украина планирует осуществить первые обмены информацией в сентябре 2023 года за отчетный 2022 год.

"Я рада приветствовать Украину в выражении намерения присоединиться к CRS стандарту. Глобальный форум будет отслеживать прогресс страны в выполнении своих обязательств (осуществление первых обменов информацией) в сентябре 2023 года. Наш Секретариат будет продолжать оказывать помощь Украине во внедрении стандарта и в решении каких-либо вопросов, которые могут возникнуть", – отметила председатель Глобального форума Мария Хосе Гарде.