Киберполиция обнаружила сеть интернет-магазинов по продаже поддельной техники Apple. ВИДЕО

Киберполиция разоблачила трех жителей столицы, которые организовали сеть интернет-магазинов, торговавших поддельной техникой известных брендов.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции, к преступной деятельности причастны трое жителей столицы в возрасте 26-27 лет, которые создали около 10 онлайн-магазинов.

"На сайтах размещали объявление о продаже продукции известных брендов, выдавая ее за оригинальную. Для покупки предлагали мобильные телефоны, наушники, планшеты, зарядные устройства, фены и другую продукцию", – сказано в сообщении.

Поддельную продукцию и коробки к ней злоумышленники заказывали из Китая. При этом мошенники подделывали маркировку товаров.

"С помощью специального оборудования изготавливали копии наклеек с идентификационными номерами оригинальной продукции. При проверке через вебресурсы производителей отображалась наличие данных серийных номеров в базах компаний. Далее реализовывали продукцию как оригинальную", – отмечается в сообщении.

По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 200 граждан. Устанавливается сумма ущерба, причиненного потерпевшим.

В рамках расследования дела правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в офисном и складском помещениях. По результатам следственных действий изъяты упакованные почтовые посылки, ноутбуки, планшеты, принтер для чеков, более ста мобильных телефонов и двух тысяч коробок к ним, полтысячи наушников, кабели для зарядок, корпуса для мобильных телефонов, фены, банковские карточки, машинки для печати IMEI, станок для изготовления гравировки надписи на продукции и свыше 2 миллионов гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Как следует из видео, обнародованного Киберполицией, в том числе злоумышленники продавали поддельную технику Apple.