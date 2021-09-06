За неделю продали больше тысячи участков земли, – Минагрополитики

По состоянию на 6 сентября в Украине заключено 12 784 сделки о продаже 27,81 тыс. га земли, что на 1285 сделок и 2,19 тыс. га больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает пресс служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По площади проданных земель лидируют Кировоградская (3 329,2 га), Харьковская (3 320,7 га) и Полтавская (2 903,5 га) области.

По количеству заключенных сделок лидируют Киевская (1156 сделок), Полтавская (1123 сделки) и Хмельницкая (1108 сделок) области

Согласно сообщению, по состоянию на 6 сентября подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 4882 нотариуса. Всего заявлений – 5482, из них согласовано 4845, в очереди на рассмотрение – 5, отказ получили 632.

Как сообщалось, по состоянию на 1 сентября было зарегистрировано 11 499 земельных сделок. Общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляла 25,63 тыс. га.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.