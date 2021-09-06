Строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшие дни, – Лавров (обновлено)

Работы по строительству газопровода "Северный поток-2" завершатся в ближайшие дни.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс-Украина.

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", – сказал российский министр.

В свою очередь оператор строительства газопровода "Северный поток-2" – дочерняя компания российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG – в понедельник, 6 сентября, объявила о завершении работ по укладке трубопровода.

"6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток‑2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста", – сказано в сообщении на сайте компании.

В Nord Stream 2 AG добавили, что затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.

Как сообщалось, в преддверии завершения строительства "Северного потока-2" российский "Газпром" сокращает поставки газа в Европу, что привело к рекордному росту цен на этот вид топлива.

Так, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ 6 сентября достигла 53,68 евро за кВт-ч, или $659 за тысячу кубометров.

При этом поток газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который идет из России через Беларусь и Польшу в Германию, утром 6 сентября упал в два раза по отношению к уровню 5 сентября и в полтора раза к уровню рабочих дней прошлой недели. На данный момент поток газа на входе в ГТС ФРГ составляет 1,5 млн кубометров в час, тогда как 5 сентября было 3 млн кубометров в час, а в предыдущие дни – по 2,3 млн кубометров в час.

Кроме того, бронирование "Газпрома" через Украину на сентябрь снижено до объема долгосрочного контракта – 109 млн кубометров в сутки. В предыдущие месяцы "Газпром" докупал дополнительные 15 млн кубометров в сутки, однако в августе отказался выкупать этот объем на сентябрь.

Ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.