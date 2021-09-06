Минцифры запустило платформу для Центров предоставления админуслуг
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Министерство цифровой трансформации Украины запустило платформу "Дия Центров", что упростит взаимодействие граждан и работников Центров предоставления админуслуг.
Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Сейчас ключевой точкой доступа к госуслугам является ЦПАУ. Только за первое полугодие этого года украинцы получили там более 10 млн услуг.
"Каждый украинец, который планирует визит в Центр админуслуг, уже сейчас сможет на платформе сформировать маршрут в ближайший Центр, проверить актуальный график его работы, доступные основные и дополнительные услуги, а также оценить качество обслуживания. Вскоре появится долгожданная возможность - предварительная запись в Центр онлайн. Мы планируем запустить эту функцию в 2022 году и масштабировать на все ЦПАУ в Украине, а их уже более 2,2 тыс. Это позволит вообще убрать такое явление, как очереди за госуслугами, из жизни людей", - отметила заместительница министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.
На платформе "Дия Центров" граждане смогут:
- узнать информацию о работе Центров;
- найти и сформировать маршрут к ближайшему к себе Центру;
- проверить эффективность центров на дашборде;
- оставить отзыв о визите в Центр;
- записаться в Центр онлайн (в 2022 году).
Для работников ЦПАУ станут доступными:
- модуль дистанционного обучения;
- разъяснения и рекомендации по работе;
- актуальные шаблоны и образцы документов;
- все учебные материалы за последние годы;
- информация о программах финансовой поддержки для ЦПАУ;
- результаты мониторинга ЦПАУ на дашборда.
Будь ласка, зачекайте...