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Минцифры запустило платформу для Центров предоставления админуслуг

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Минцифры запустило платформу для Центров предоставления админуслуг

Министерство цифровой трансформации Украины запустило платформу "Дия Центров", что упростит взаимодействие граждан и работников Центров предоставления админуслуг.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Сейчас ключевой точкой доступа к госуслугам является ЦПАУ. Только за первое полугодие этого года украинцы получили там более 10 млн услуг.

"Каждый украинец, который планирует визит в Центр админуслуг, уже сейчас сможет на платформе сформировать маршрут в ближайший Центр, проверить актуальный график его работы, доступные основные и дополнительные услуги, а также оценить качество обслуживания. Вскоре появится долгожданная возможность - предварительная запись в Центр онлайн. Мы планируем запустить эту функцию в 2022 году и масштабировать на все ЦПАУ в Украине, а их уже более 2,2 тыс. Это позволит вообще убрать такое явление, как очереди за госуслугами, из жизни людей", - отметила заместительница министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

На платформе "Дия Центров" граждане смогут:

  • узнать информацию о работе Центров;
  • найти и сформировать маршрут к ближайшему к себе Центру;
  • проверить эффективность центров на дашборде;
  • оставить отзыв о визите в Центр;
  • записаться в Центр онлайн (в 2022 году).

Для работников ЦПАУ станут доступными:

  • модуль дистанционного обучения;
  • разъяснения и рекомендации по работе;
  • актуальные шаблоны и образцы документов;
  • все учебные материалы за последние годы;
  • информация о программах финансовой поддержки для ЦПАУ;
  • результаты мониторинга ЦПАУ на дашборда.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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