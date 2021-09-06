"Зеленая" генерация Ахметова в первом полугодии нарастила прибыль в 5 раз

Компания DTEK Renewables B.V. (Нидерланды), которая управляет солнечными и ветровыми электростанциями энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова (ДТЭК ВИЭ), в первом полугодии 2021 года нарастила чистую прибыль до 2,5 млрд грн по сравнению с 0,44 млрд грн в аналогичном периоде 2020 года.

Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие 2021 года.

Всего за первое полугодие "зеленая" генерация ДТЭК произвела 2,4 млрд кВт-ч.

Чистая прибыль DTEK Renewables увеличилась несмотря на снижение выручки в первом полугодии 2021 года на 6,3% по сравнению с 1П 2020 года – до 3,84 млрд грн.

В компании снижение выручки поясняют укреплением курса гривни по отношении к евро. Как известно, "зеленый" тариф в Украине рассчитывается в иностранной валюте.

Согласно презентации компании для инвесторов, основными факторами, которые повлияли на увеличение свободного денежного потока (прибыли) стали: уменьшение расходов на административную и операционную деятельность, улучшение платежной дисциплины ГП "Гарантированный покупатель", а также частичный возврат долгов 2020 года.

EBITDA (прибыль до выплаты налогов и процентов) компании в 1П 2021 года снизилась до 100,2 млн евро или на 20%. Снижение EBITDA в первом полугодии 2021 года в отчете объясняется снижением объемов производства.

При этом, НЭК Укрэнерго оплатило 70 тыс. МВт-ч электроэнергии ДТЭК ВИЭ, которая была произведена, но не потреблена.

По итогам 2021 года компания ожидает роста производства на 7,5%.