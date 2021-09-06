Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо вслед за новым ограничением Минэкономики

Розничные сети АЗС за 4-6 сентября повысили цены на бензины и дизельное топливо, отреагировав на обновленные данные Министерства экономики.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на АЗС сетей WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 41 копейку – до 30,94 грн/л, дизельное топливо – на 58 копеек, до 28,69 грн за литр.

В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 5-11 копеек за литр, а дизтопливо – на 7 коп./л.

Сеть SOCAR повысила стоимость бензинов на 41-50 коп. – до 30,48 грн за литр А-92 и 30,94 грн за литр А-95.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Параллель", UPG, "Рур груп", "Автопорт", Motto и ряд других подняли цены на топливо в пределах 5-60 копеек за литр.

Как сообщалось, перед выходными, 3 сентября, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС.

В частности, расчетная цена для бензина повышена до 25,94 грн/л, для дизтоплива — до 21,69 грн/л. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,94 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 28,69 грн/л.

Напомним, на период действия карантина правительство постановлением №474 от 14 мая установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр. В настоящее время действие карантина на территории Украины установлено до 1 октября 2021 года.