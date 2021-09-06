Омбудсмен направила в Раду письмо с критикой законопроекта Зеленского об олигархах, – Разумков
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В парламент поступило официальное письмо от уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой с указанием на несоответствие Конституции законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".
Эту информацию на брифинге подтвердил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.
"Действительно, Людмила Леонтьевна прислала соответствующее письмо. Сейчас разбираемся, изучаем, после этого будет немного больше информации и смогу более расширенно ответить. Там есть видение, связанное с соответствием Конституции. Но Конституцию мы толковать точно не можем, есть (для этого, – ред.) должностные лица. А с другой стороны, там вопросы, связанные с Венецианской комиссией", – сказал Разумков.
Спикер парламента отметил, что на текущей неделе Рада не планирует рассматривать законопроект о деолигархизации, поскольку он находится в профильном комитете.
"Если не ошибаюсь, 1257 поправок к нему подано. Это большое количество. Комитет еще не рассматривал их. Думаю, что в ближайшее время он сможет рассмотреть их, и как только он будет готов, в рамках Регламента, сможет рассматривать его в стенах парламента, непосредственно – на пленарном заседании", – добавил Разумков.
Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политическую вес в общественной жизни (олигархов)", внесенный на рассмотрение парламента президентом Владимиром Зеленским.
Законопроектом предлагается установить четыре признака для отнесения лиц к категории олигархов:
- участие в политической жизни;
- значительное влияние на средства массовой информации;
- владение субъектом хозяйствования, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
- стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает один миллион прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).
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