Экспорт металлолома вырос с начала года в 20 раз, – ассоциация

Предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе-августе 2021 года нарастили заготовку металлолома на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,76 млн тонн.

Об этом сообщается в оперативной информации Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет"), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, экспорт металлолома за указанный период составил 410,5 тыс. тонн, что в 19,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (20,6 тыс. тонн).

При этом импорт лома в январе-августе составил 15,9 тыс. тонн, что на 31,7% выше показателя за январь-август 2020 года (12,1 тыс. тонн).

За восемь месяцев 2021 года поставки лома на метпредприятия страны увеличились на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,22 млн тонн. Уровень запасов металлолома на метпредприятиях по состоянию на 1 сентября 2021 года оценивался в 130-135 тыс. тонн.

Как сообщалось, предприятия по операциям с ломом черных металлов в 2020 году снизили заготовку металлолома на 8,6% по сравнению с 2019 годом – до 3 млн 71,1 тыс. тонн. Экспорт металлолома в прошлом году составил 35,9 тыс. тонн, что на 15% меньше по сравнению с 2019 годом. При этом импорт лома за этот период составил 26,4 тыс. тонн, что на 47,1% ниже 2019 года.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-июле 2021 года нарастила выручку от экспорта металлолома в 27,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $122,7 млн.