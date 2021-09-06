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Новини Фінанси
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Объем выданных банками льготных кредитов для бизнеса превысил 60 миллиардов

Новини БізнесЦензор Фінанси

Объем выданных банками льготных кредитов для бизнеса превысил 60 миллиардов

За неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 408 кредитов на общую сумму 929,7 млн грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

С момента старта Программы уполномоченные банки выдали 22 957 кредитов на общую сумму 60,4 млрд грн. В частности, из них:

  • 21 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;
  • 7,2 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;
  • 32,2 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

По состоянию на 3 сентября 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 37 банками.

Как сообщалось, ранее группа банков во главе с "Райффайзен Банком" предложила свернуть или переформатировать запущенную по инициативе президента Владимира Зеленского программу "Доступные кредиты 5-7-9%", поскольку она не выполняет заявленных целей: вместо развития бизнеса за счет госбюджета дотируются кредиты для прибыльного бизнеса, в частности, аграриев.

В свою очередь государственные "Приватбанк" и "Ощадбанк", а также Министерства финансов и экономики выступили против сворачивания программы, хотя даже оператор программы признал целесообразность ее пересмотра.

По данным Минфина на 25 августа, всего с момента старта программы было выдано 22 329 кредитов на общую сумму 58,8 млрд грн. Из них только 7 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 30,9 млрд грн выданы как антикризисные кредиты, в 20,8 млрд грн – в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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а толку? очередная афера
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06.09.2021 16:48 Відповісти
"Доступные кредиты 5-7-9%" - это голимый пиз@е##. куча бумаг, утверждает как обычно комитет. ежемесячно проверяют, ели нарушил договор пользования кредитом, не то оплатил, аннулируют, возвращаешь проценты по обычной ставке 19-22%. разводняк лохов.
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06.09.2021 16:51 Відповісти
Куди ж вони поділи 60 мільярдів?
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06.09.2021 18:16 Відповісти
Вклали в бізнес а свої оборотні кошти пустили на покупку землі, обладнання та розвиток виробництва! Так і має бути, це нормально!
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06.09.2021 18:18 Відповісти
Нормально це коли у всіх рівні можливості, а не кредити друзям-компаньонам)
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06.09.2021 21:09 Відповісти
Зараз вже дають кредити під нуль відсотків і це правильно! Потрібно допомагати бізнесу виходити з кризової ситуації! Програму потрібно розширювати а не згортати! Потрібно збільшувати максимальний розмір кредитування, умови та терміни під які видаються кредити!
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06.09.2021 18:17 Відповісти
Инфляция в стране под 10%. Как тогда давать кредиты с нулевой ставкой? А какая тогда должна быть ставка по депозиту?
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06.09.2021 20:52 Відповісти
ты читал произведение палата №6? у Антона Павловича был персонаж типа тебя Иван Дмитриевич Громов. душевнобольной.
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06.09.2021 21:46 Відповісти
Льготные кредиты, *доступное жилье*, молодежное кредитование*, *теплые кредиты* и тд все ето аферы доказанные.
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07.09.2021 10:11 Відповісти
Назовите имена и фамилии льготников? Как из известного фильма,
-где етот инвалид?
-Я инвалид. и льготник, сказал Ахметов и Пинчук.
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07.09.2021 10:09 Відповісти
 
 