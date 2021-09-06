Минрегион оцифрует тексты государственных строительных норм

Министерство развития общин и территорий Украины работает над оцифровкой текстов государственных строительных норм.

Об этом сообщила заместительница министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

"Перевод государственных строительных норм в цифру уже давно нужен. В этом году Минрегиону удалось найти поддержку со стороны постоянного надежного партнера во внедрении реформ в Украине - Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). Благодаря их финансовой помощи мы сможем оцифровать сотни таких документов. Речь идет о более 160 документах (около 10 тыс. страниц) с учетом соответствующих изменений и поправок. Кроме того, важна корректная верификация оцифрованных документов. Поэтому продолжаем активно работать над цифровизацией, прозрачностью и доступностью услуг в градостроительной отрасли", - отметила Козловская.

Так, для общественности и специалистов в строительной сфере будут созданы удобные условия для пользования цифровыми контрольными экземплярами государственных строительных норм. Также будут доступны актуализированные версии текстов строительных норм, с учетом ранее внесенных изменений.