Минздрав анонсировал ужесточение карантина до "желтого" уровня

Украина в ближайшее время выйдет из "зеленого" уровня эпидопасности в связи с ухудшением эпидситуации в стране, а локдаун следует ожидать не ранее ноября.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин, передает Интерфакс-Украина.

"Ситуация действительно ухудшается в большинстве областей. В ближайшее время страна выйдет из "зеленой" зоны, мы будем вынуждены внедрить "желтую" зону. Будут действовать более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий, спортзалов", – сказал Кузин.

Как сообщалось, "зеленый" и "желтый" уровни эпидопасности устанавливаются одновременно на всей территории страны, "оранжевый" и "красный" определяются для региона.

В "желтой" зоне запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров. При этом ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, однако местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

При внедрении "красного" уровня эпидемической опасности сохраняются все предыдущие ограничения, а также запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.