"Укрзализныця" заплатит 378 миллионов штрафов за несвоевременную доставку грузов, – нардеп

"Укрзализныця" заплатит 377,86 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов в 2019-2021 годах

Об этом сообщила глава Временной следственной комиссии Верховной Рады, созданной для проверки и оценки состояния "Укрзализныци", Юлия Гришина в Facebook.

"377,86 млн ​грн штрафов оплатит "Укрзализныця" за несвоевременную доставку грузов в 2019-2021 годах. На запрос Временной следственной комиссии по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" в государственной компании не смогли найти ответственных за проблемы со своевременной доставкой грузов, за десятки брошенных поездов, за срыв экспортных контрактов и за то, что грузовладельцы несут убытки и затем выставляют финансовые претензии самой "Укрзализныце", - написала Гришина.

По ее словам, в ответ на требование назвать конкретных виновников ситуации с провалом доставки грузов в "Укрзализныце" отметили, что установить виновных не представляется возможным из-за того, что проблема комплексная.

"Что ж, поскольку в Укрзализныце не нашлось ответственных за эту ситуацию, а ВСК, напомню, ищет их не среди рядовых железнодорожников, а исключительно среди топ-менеджеров компании, ведь есть стойкое ощущение, что именно там кроется основная проблема всех сбоев в работе "Укрзализныци", то придется членам комиссии самым детально разбираться с этим вопросом, привлечем к процессу и правоохранительные органы", - добавила Гришина.

"В ответе на ту часть запроса ВСК, где мы просили предоставить четкую информацию о реальном состоянии тягового подвижного состава и назвать конкретные фамилии виновных в дефиците исправных вагонов и локомотивов для обеспечения перевозок, назван ответственным конкретный член правления "Укрзализныци" и его фамилия. Это Франтишек Буреш, возглавляющий направление производства в компании. Интересно, что его фамилия именно в этом контексте фигурирует и в промежуточном отчете ВСК. Поэтому теперь будем добиваться соответствующих кадровых решений", - также отметила Гришина.