ГФС разоблачила международное онлайн-казино с ежегодным оборотом $30 миллионов

Государственная фискальная служба разоблачила международное онлайн-казино с ежегодным оборотом $30 млн. Допрашиваются более 60 человек.

Об этом говорится в сообщении ГФС в Facebook.

"Разоблачена схема по организации нелегального онлайн-казино для рынков других стран, в том числе и таких, где такая деятельность запрещена законом", - сказано в сообщении.

Во время проведения мероприятий было установлено, что на территории города Киева в одном из офисных помещений, одновременно работало более 60 лиц, как граждан Украины, так и граждан других государств, легальность пребывания которых на территории государства устанавливается.

Основным видом деятельности предприятия является организация и администрирование онлайн-казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр.

По оперативным данным, необлагаемый объем такого бизнеса за прошлый год составил более $30 млн.

Схема ввода-вывода средств во время игры была построена с использованием различных финансовых инструментов, в том числе криптовалюты.

На территории Украины фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц-предпринимателей, которые использовались для прикрытия противоправной деятельности, не отражали фактический объем денежных средств от такой деятельности и не платили соответствующие налоги.

В ходе проведения мероприятий установлено несоответствие в налоговой отчетности по оформленным лицам и неуплата единого социального взноса в значительных размерах.

По результатам санкционированного обыска были изъяты не учтены наличные средства, печати фирмы нерезидента, печати ФЛП и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, черновые записи, носители информации, компьютерная техника и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается.