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газ (7461) ціни (2963)

Цены на газ в Европе превысили $650 за тысячу кубометров на фоне падения поставок "Газпрома"

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Цены на газ в Европе превысили $650 за тысячу кубометров на фоне падения поставок

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ 6 сентября утром взяла отметку 53,68 евро за кВт-ч, или $659 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.

В предыдущий торговый день 3 сентября значение этого контракта составляло $632 за тысячу кубометров.

Поток газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который идет из России через Беларусь и Польшу в Германию, утром 6 сентября упал в два раза по отношению к уровню 5 сентября и в полтора раза к уровню рабочих дней прошлой недели. На данный момент поток газа на входе в ГТС ФРГ составляет 1,5 млн кубометров в час, тогда как 5 сентября было 3 млн кубометров в час, а в предыдущие дни – по 2,3 млн кубометров в час.

С октября начинается новый газовый год. До конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа". Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.

Бронирование "Газпрома" через Украину на сентябрь снижено до объема долгосрочного контракта – 109 млн кубометров в сутки. В предыдущие месяцы "Газпром" докупал дополнительные 15 млн кубометров в сутки, однако в августе отказался выкупать этот объем на сентябрь.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу, превысив на минувшей неделе отметку в $645 за тыс. кубометров.

В Украине биржевые цены на газ также установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС), однако за вычетом налога остаются несколько ниже европейских.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+4
А где южно-корейские газовозы с американским сжиженным газом для Европы?
Где сжиженный катарский газ? Где вообще газ из стран Залива?
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06.09.2021 14:36
+4
а ты думаешь зачем кгб кормило игил в сирии?
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06.09.2021 15:28
+4
А я згадую минулорічні нафтові ігри кацапів. І тут схоже на те, що касаби танцюють на граблях. Там де є попит, має з'явитись і пропозиція.
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06.09.2021 21:13
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А где южно-корейские газовозы с американским сжиженным газом для Европы?
Где сжиженный катарский газ? Где вообще газ из стран Залива?
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06.09.2021 14:36 Відповісти
а ты думаешь зачем кгб кормило игил в сирии?
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06.09.2021 15:28 Відповісти
Неужели трубу к Верблюдам провести? Цены на газ в Европе превысили $650 за тысячу кубометров на фоне падения поставок "Газпрома" - Цензор.НЕТ 3274
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06.09.2021 16:24 Відповісти
катар давно заявлял, что поставит в европу любой объем газа. и проложит газопровод. но вот незадача, нужна или территория сирии или территория израиля (евреи договариваются с арабами, да). и внезапно в сирии начинается гражданская война. верите в совпадения?
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06.09.2021 16:45 Відповісти
пару тройку лет назад попался глубоко в инете, протокол заседания совета безопасности засРашки. обговаривают тему ирака, что будет, если американцы установят нормальные отношения. докладывал Евгений Примаков-упадут цены на нефть еще больше, и нам пипец уже полный, нужно не допустить, усилить конфронтацию, провокации....через пол года Ирак напал на Кувейт, понеслась война и цены 200$ за баррель.
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06.09.2021 17:03 Відповісти
Потрібно продавати газ з підземних газових сховищ по максимальній ціні, користуючись ажіотажем.
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06.09.2021 19:08 Відповісти
а как ты узнал, что эта цена максимальная?
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06.09.2021 23:00 Відповісти
Все ушли в Китай и Японию. Там цены бывают по 1200$ / У Байдана контракт на 50 миллиардов с Китаем .
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06.09.2021 17:21 Відповісти
тепер Путіну буде за шо воювати....
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06.09.2021 17:01 Відповісти
Стратегии и тактики Кремля в ПРИНИЖДЕНИИ Европы к еще большей покорности. Германия, ЕС, США учила Украину азам РЫНОЧНОЙ экономики: антимонопольные меры, эластичность спроса и предложения, ... А вот Газпром как-то НЕ... Что еще необходимо ? Ранней и холодной зимы и и самую малость: «оказать братскую помощь Украине в организации» взрыва на ГТС Украины в самый оптимальный момент - уничтожить конкурента.
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06.09.2021 18:09 Відповісти
ошибка вместо ПРИНиЖДЕНИИ - ПРИНУЖДЕНИИ.. Стратегии и тактики Кремля в ПРИНУЖДЕНИИ Европы к еще большей покорности.
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07.09.2021 10:19 Відповісти
З великим задоволення спостерігаю за тим як кацапи рубають гілку на якій сидять - адже кожна їх дія породжує протидію. Європеці дуже прагматичні та економні і мають необмежжені можливості диверсифікації в енергетичній сфері. На перший погляд виглядає так що кацапи "поставили раком Європу", але це зовсім не так. Вони забули що на трубі стоїть кран яким керують німці.
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06.09.2021 19:06 Відповісти
А я згадую минулорічні нафтові ігри кацапів. І тут схоже на те, що касаби танцюють на граблях. Там де є попит, має з'явитись і пропозиція.
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06.09.2021 21:13 Відповісти
Украина добывает 20 млрд, а потребляет для нужд населения 18 млрд газа.
Себестоимость добычи 70-100$!
Почему нам продают наш же собственный газ по цене Европы в 6 раз дороже, хотя его не нужно перегонять тысячи километров по рассейским ****** и еще тысячу км в ЕС?!
Потому что олигархическая Система захватила Украину!
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06.09.2021 20:19 Відповісти
Реальне споживання газу власного видобутку населенням України скоротилось до 9-10 млрд. кубів. Решту "перерозподіляють" чиновники олігархам за різними корупційними схемами.
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06.09.2021 21:47 Відповісти
Потрібно робити атомну енергію дешевше і по нічному тарифу має бути вигідніше Газа але хто то зробить коли клоуни обслуговує олігархів з їх вугільними станціями.
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07.09.2021 11:00 Відповісти
...надо срочно продавать весь газ в ПХГ, весь и получить кэш. А, потом безбедно прожить зиму и на лето останеться.
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07.09.2021 05:17 Відповісти
На ньюйркской бирже газ сейчас стоит примерно 150$ за 1000 куб. И то это он в последние несколько дней подорожал. До этого был где то 120. Ну а европейские лохи пусть платят газпрому 650. Но к сожалению и нас из за них будут обдирать на газе.
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07.09.2021 07:30 Відповісти
А почему тогда США не везут свой СПГ в Европу, если такая огромная разница в цене ?
Ну а нам давно пора было строить свой терминал где-нибудь в Одессе. Или договариваться с поляками и тянуть трубу из их терминала (Свиноустье).
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07.09.2021 12:56 Відповісти
мощностей нету для большой поставки СПГ
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07.09.2021 15:54 Відповісти
Ничего страшного,через пару недель запустят сп2, подешевеет.
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07.09.2021 08:32 Відповісти
Газпром правильно делает с экономической точки зрения, если есть возможность продавать меньше но дороже то это нужно делать, и с СП-2 тоже спешить не будут.
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07.09.2021 09:52 Відповісти
им (как и всем, конечно) бабки нужны, причем еще на вчера, поэтому все договора парашки с овцелюбами по лимитам добычи нефти и газа никогда не выполняются. тут, мне кажется, другое - во-первых, пока растет цена, качественно доделать сп-2, во-вторых, когда европейцы уже будут прикидывать, сколько собак и почек продать, чтобы отопить свои квартиры, выйдет х.йло весь в белом и торжественно откроет вентиль, дескать, держите пропан, убогие, чтоб вы без меня делали?!..
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07.09.2021 14:13 Відповісти
Європа тупа як валянок так хочуть бути залежними від московії ніби немає альтернатив
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07.09.2021 10:19 Відповісти
А нет альтернатив, весь СПГ сейчас скупает Китай, там цена еще дороже а скандинавского газа добывают все меньше с каждым годом.
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07.09.2021 10:24 Відповісти
 
 