Цены на газ в Европе превысили $650 за тысячу кубометров на фоне падения поставок "Газпрома"
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Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ 6 сентября утром взяла отметку 53,68 евро за кВт-ч, или $659 за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.
В предыдущий торговый день 3 сентября значение этого контракта составляло $632 за тысячу кубометров.
Поток газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который идет из России через Беларусь и Польшу в Германию, утром 6 сентября упал в два раза по отношению к уровню 5 сентября и в полтора раза к уровню рабочих дней прошлой недели. На данный момент поток газа на входе в ГТС ФРГ составляет 1,5 млн кубометров в час, тогда как 5 сентября было 3 млн кубометров в час, а в предыдущие дни – по 2,3 млн кубометров в час.
С октября начинается новый газовый год. До конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа". Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.
Бронирование "Газпрома" через Украину на сентябрь снижено до объема долгосрочного контракта – 109 млн кубометров в сутки. В предыдущие месяцы "Газпром" докупал дополнительные 15 млн кубометров в сутки, однако в августе отказался выкупать этот объем на сентябрь.
Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу, превысив на минувшей неделе отметку в $645 за тыс. кубометров.
В Украине биржевые цены на газ также установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС), однако за вычетом налога остаются несколько ниже европейских.
Будь ласка, зачекайте...
Где сжиженный катарский газ? Где вообще газ из стран Залива?
Себестоимость добычи 70-100$!
Почему нам продают наш же собственный газ по цене Европы в 6 раз дороже, хотя его не нужно перегонять тысячи километров по рассейским ****** и еще тысячу км в ЕС?!
Потому что олигархическая Система захватила Украину!
Ну а нам давно пора было строить свой терминал где-нибудь в Одессе. Или договариваться с поляками и тянуть трубу из их терминала (Свиноустье).