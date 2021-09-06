Беларусь заявила о готовности к созданию единого рынка газа Союзного государства

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков заявил, что "дорожная карта" по созданию единого рынка газа Союзного государства готова.

"Карта (по газу) готова, в основе карты - определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа", - заявил Снопков, передает Иинтерфакс-Украина.

По словам Снопкова, сегодня у Беларуси цена на газ "лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и по сравнению Европейским союзом".

"Для нас сегодня комфортно. Что в дальнейшем будет - вот эти принципы должны определить. Потому что рынок волатилен. Поэтому эти принципы должны сформировать правильное реагирование цены в условиях Союзного государства", - подчеркнул Снопков.

Он отметил, что может быть определена некая формула, по которой будет рассчитываться цена на газ.

31 августа посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщал, что в связи с разногласиями сторон в механизме ценообразования на газ несогласованной остается одна из 28 "дорожных карт" интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства.

"Это "дорожная карта" по созданию единого рынка газа", - уточнил он.

"Проблема в формуле ценообразования. Я надеюсь, что эту проблему мы тоже решим", - сказал посол.

В 2021 году цена на газ для Беларуси составляет $128,5 за 1 тыс. кубометров.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу, превысив на минувшей неделе отметку в $645 за тыс. кубометров.

В Украине биржевые цены на газ также установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС), однако за вычетом налога остаются несколько ниже европейских.