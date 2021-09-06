Количество аварийных остановок блоков на "Западэнерго" за год выросло вдвое, – Госэнергонадзор (обновлено)

С начала года рекордное количество блоков тепловых электростанций выводилось в аварийный ремонт. На многих ТЭС основной причиной отказов оборудования является невыполнение в полном объеме ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции энергетического надзора Укрaины, максимально одновременно в аварийном ремонте находилось 20 энергоблоков общей установленной мощностью 5,5-6,5 ГВт.

"С каждым годом на объектах теплоэлектрической генерации происходит неуклонное уменьшение обязательных, регламентированных нормативно-технической документацией, объемов работ. Речь идет прежде всего о таких работах, как: восстановление зажигательных поясов, обмуровки, уплотнения топок и газоходов котлов, замена брони, подшипников, шестеренок и тому подобное", – сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что также уменьшается объем сверхтиповых работ (работы по результатам дефектации и контроля металла): замена поверхностей нагрева котлов, участков и оборудования пылесистем, лопаточных аппаратов турбин и тому подобное. В результате указанного происходит рост аварийных остановок энергоблоков.

"Например, во время плановой проверки Госэнергонадзором АО "ДТЭК Западэнерго" выявлено 256 нарушений требований законодательства, о чем составлен акт и выдано соответствующее предписание", – отмечается в сообщении.

В частности, на объектах компании за семь месяцев 2021 года зафиксировано увеличение количества аварийных остановок, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года:

на Ладыжинской ТЭС – 31 аварийная остановка против 12 (увеличение в 2,5 раза);

на Бурштынской ТЭС – 29 аварийных остановок против 13 (увеличение в 2,2 раза);

на Добротворской ТЭС – 20 аварийных остановок против 11 (увеличение в 1,8 раза).

В Госэнергонадзоре отмечают, что как и в предыдущие годы, много отказов в работе на электростанциях произошло из-за нарушения персоналом топочного и водно-химического режима работы котлов, ошибочных действий персонала, нарушений требований заводских и производственных инструкций, невыполнения ранее разработанных противоаварийных мероприятий.

При этом к значительной продолжительности простоя блоков привела необходимость устранения при аварийных ремонтах большого количества эксплуатационных дефектов.

Плановая проверка также показала, что компания при подготовке к ремонту постоянно не выполняет требование нормативного документа "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила" в части обеспечения на 80% объемов ремонта материалами и запасными частями.

Кроме того, не проводится подготовка и повышение квалификации эксплуатирующего персонала, персонала подрядных организаций, участвующих в ремонтах.

Как сообщалось, 18 августа на энергоблоке №3 "ДТЭ Бурштынской ТЭС" произошел масштабный пожар, из-за чего он был отключен от сети. В ДТЭК уверяли, что отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжения Бурштынского энергоострова.

"ДТЭК Бурштынская ТЭС" входит в соства "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Бурштынская ТЭС работает в Бурштынском энергоострове (БуОс) синхронно с энергосистемой Европы.