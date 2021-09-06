"Приватбанк" продаст карточные кредиты на 700 миллионов на аукционе

Наблюдательный совет "Приватбанка" утвердил решение по организации продажи права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн.

Как уточняется, речь идет о более 90 тыс. "безнадежных" кредитов, а права требования будут предложены на голландском аукционе и будут включать только тело кредита и начисленные проценты, передает Finbalance.

"К участию в конкурсе будут допущены только профессиональные компании, отвечающие новым жестким законодательным требованиям", - отмечают в "Приватбанке".

По информации банка, портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки, при этом заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и не пользуются его расчетными и депозитными услугами.

"Речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как безнадежные. В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов бдуут превышать ожидаемую цену продажи. Поэтому банк оптимизирует расходы и сконцентрируется на обслуживании клиентов и развития новых услуг для них ", - отметила заместительница председателя правления "Приватбанка" по управлению рисками Лариса Чернышева.

По данным "Приватбанка", на конец июня объем его кредитного портфеля, который он связывает с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн (на начало 2021 года - 164,3 млрд грн, на начало 2020 года - 210,6 млрд грн) .

По информации банка, в 2020 году за счет резерва он списал с баланса кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на сумму 56,7 млрд грн

"Приватбанк" отмечал, что "будет продолжать принимать меры к возвращению списанной задолженности".

При этом Игорь Коломойский неоднократно публично отрицал информацию НБУ и руководителей "Приватбанка", что около 95% корпоративного портфеля банка, который сформировался к национализации, были инсайдерские займы.

Согласно статистике Нацбанка, на 1июля 2021 года объем неработающих кредитов в портфеле "Приватбанка" уменьшился на 3,8 млрд грн - до 177,4 млрд грн (это 43,8% всех неработающих кредитов в банковской системе).

Доля неработающих займов в кредитном портфеле "Приватбанка" на 1 июля 2021 года - 71,3% (на начало года - 74%).

По данным Министерства финансов, 2020 года объем неработающих кредитов в "Приватбанке" сократился почти на четверть (24,2%), или на 58 млрд грн. Банком было списано кредитов за счет резервов (по общему портфелем, в том числе связанным с бывшими владельцами и в зоне ООС) на сумму 72,6 млрд грн.