"Приватбанк" продаст карточные кредиты на 700 миллионов на аукционе
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Наблюдательный совет "Приватбанка" утвердил решение по организации продажи права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн.
Как уточняется, речь идет о более 90 тыс. "безнадежных" кредитов, а права требования будут предложены на голландском аукционе и будут включать только тело кредита и начисленные проценты, передает Finbalance.
"К участию в конкурсе будут допущены только профессиональные компании, отвечающие новым жестким законодательным требованиям", - отмечают в "Приватбанке".
По информации банка, портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки, при этом заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и не пользуются его расчетными и депозитными услугами.
"Речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как безнадежные. В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов бдуут превышать ожидаемую цену продажи. Поэтому банк оптимизирует расходы и сконцентрируется на обслуживании клиентов и развития новых услуг для них ", - отметила заместительница председателя правления "Приватбанка" по управлению рисками Лариса Чернышева.
По данным "Приватбанка", на конец июня объем его кредитного портфеля, который он связывает с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн (на начало 2021 года - 164,3 млрд грн, на начало 2020 года - 210,6 млрд грн) .
По информации банка, в 2020 году за счет резерва он списал с баланса кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на сумму 56,7 млрд грн
"Приватбанк" отмечал, что "будет продолжать принимать меры к возвращению списанной задолженности".
При этом Игорь Коломойский неоднократно публично отрицал информацию НБУ и руководителей "Приватбанка", что около 95% корпоративного портфеля банка, который сформировался к национализации, были инсайдерские займы.
Согласно статистике Нацбанка, на 1июля 2021 года объем неработающих кредитов в портфеле "Приватбанка" уменьшился на 3,8 млрд грн - до 177,4 млрд грн (это 43,8% всех неработающих кредитов в банковской системе).
Доля неработающих займов в кредитном портфеле "Приватбанка" на 1 июля 2021 года - 71,3% (на начало года - 74%).
По данным Министерства финансов, 2020 года объем неработающих кредитов в "Приватбанке" сократился почти на четверть (24,2%), или на 58 млрд грн. Банком было списано кредитов за счет резервов (по общему портфелем, в том числе связанным с бывшими владельцами и в зоне ООС) на сумму 72,6 млрд грн.
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