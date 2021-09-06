В МВД проведут управленческий и финансовый аудит, – министр

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет о начале проведения управленческого и финансового аудита в ведомстве для понимания работы системы.

Об этом Монастырский рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений", - пояснил Монастырский паузу в своей публичности после назначения его министром.

В этом контексте он отметил: "Любое управленческое дело необходимо начинать с аудита, чтобы понимать, где находишься, что необходимо менять, внедрять, искоренять. Поэтому, по моему поручению, сейчас начат управленческий и финансовый аудит МВД, ведь это огромная структура, в которой работает 350 тыс. человек".

По словам министра, он уже готов представить общественности большие системные проекты.

Как сообщалось, 13 июля глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности. Он возглавлял министерство с 22 февраля 2014 года. Уже 15 июля парламент отставку Авакова принял, а 16 июля назначил новым министром депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

По словам заместителя и близкого соратника Авакова Антона Геращенко, с предложением подать в отставку к министру обратился президент Владимир Зеленский. Он же и предложил кандидатуру нового главы МВД.