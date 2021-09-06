Европейский производитель самолетов Airbus досрочно поставит три последних авиалайнера-гиганта A380. В ноябре 2021 года воздушные суда компания передаст авиакомпании Emirates из Дубая.

Первоначальные договоренности предусматривали поставку 2-палубных авиалайнеров в июне 2022 года, однако стороны решили досрочно завершить контракт, передает avianews.com.

В ноябре, после доставки трех авиалайнеров, в парке Emirates будет 118 A380. Авиакомпания является крупнейшим в мире эксплуатантом самолетов этого типа. Она намерена использовать их последующие 20 лет.

Airbus решил закрыть программу A380 в 2019 году из-за отсутствия новых заказов на эту модель. Последний самолет компания выпустила в марте 2021 года и отправила его на установку салонов по заказу Emirates.

Эти самолеты из-за своих размеров называли дворцами с крыльями. A380 имеют две полноценные палубы и могут перевозить за один рейс до 853 пассажиров.

Однако авиакомпании обычно делали ставку на роскошь и размещали меньше кресел за счет премиум-салонов. Например, Emirates установила в своих авиалайнерах-гигантах каюты первого класса, две полноценные ванные комнаты с душем и барную стойку.

A380 проиграли самолетам меньшего размера, которые имели два двигателя и могли летать на аналогичное расстояние. Полностью заполнить салоны A380 из-за их вместимости было сложно, а расходы на перевозку пассажиров были выше из-за наличия в авиалайнере четырех, а не двух двигателей.

В результате рынок дальних перелетов завоевали другие модели - 777 и 787 от Boeing и A330neo и A350 от Airbus. Все эти модели оснащаются только двумя двигателями.