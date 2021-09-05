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Таможенники изъяли крупную партию контрабандной техники Apple. ФОТО

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Таможенники изъяли крупную партию контрабандной техники Apple. ФОТО

Сотрудники Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы совместно с СБУ выявили попытку незаконного ввоза в Украину техники Apple ориентировочной стоимостью $650 тыс. под видом подержанных запчастей.

Нарушение было выявлено 4 сентября в пункте пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей, сказано в сообщении Таможенной службы.

Так, водитель микроавтобуса при пересечении границы указал в декларации о перемещении ним лишь 1500 кг подержанных запчастей, однако в результате осмотра машины таможенники помимо запчастей обнаружили коробки с новой техникой торговой марки Apple.

В частности, 181 штука новых телефонов iPhone, 1300 штук наушников AirPods, 40 Apple Pencil, 10 компьютеров iMac, 96 планшетов iPad Air, 73 ноутбука MacBook Pro, 38 планшетов iPad Pro, а также 594 подержанных iPhone разных моделей.

По предварительной оценке, стоимость незадекларированного товара составляет $650 тыс.

"В отношении водителя составили протокол о нарушении таможенных правил. Технику Apple изъяли на склад таможни", – уточнили в ведомстве.

Автор: Михайло Орлюк
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