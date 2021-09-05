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Суд арестовал задержанного на взятке главу фракции горсовета Полтавы, но он уехал в больницу

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Суд арестовал задержанного на взятке главу фракции горсовета Полтавы, но он уехал в больницу

Октябрьский районный суд Полтавы 4 сентября избрал меру пресечения в отношении главы фракции "За будущее" в городском совете Евгения Дыканя в виде содержания под стражей до 1 ноября с альтернативой внесения залога в размере 681 тыс. грн.

После вынесения решения депутату стало плохо и "скорая" увезла его в больницу, сообщает Суспільне.

Прокурор требовал избрать для Дыканя меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой внесения залога в 3 млн грн. Он указывал, что на свободе депутат сможет скрываться от следствия, воздействовать на свидетелей или уехать за границу. Кроме того, у него будет возможность уничтожить или скрыть вещественные доказательства.

Адвокаты подозреваемого и сам Евгений Дыкань просили не удовлетворять ходатайство прокурора и взять подозреваемого на поруки депутатов фракции "За будущее" в горсовете.

Дыкань также заявил, что дело в его отношении имеет политическую подоплеку и связано с отказом голосовать за недоверие мэру Полтавы Александру Мамаю.

Как сообщалось, сотрудники СБУ задержали Евгения Дыканя 2 сентября. Его вместе с начальником управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавского городского совета Николаем Шевелевым подозревают в организации системы поборов с местных предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. Дыкань был задержан при получении второй части взятки в общем размере $5 тыс.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Суспільне


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----в СІЗО ж там єсть своя лікарня. Це по дорожці насірова.... Ворон- ворону....! Країна к о р у п ц і ї ! Владу зробили дійною коровою для паразитів! Де ж та СУДОВА реформа, невідворотність покарання, де обіцяні конфіскації! ні в одного не крнфіскували крадене..... Вони думають що Джо нічого не знає? Тюльку йому пробують гнать. Скоро КВН закончиться, - буде порядок.....
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05.09.2021 19:58 Відповісти
 
 