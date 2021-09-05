США передали Украине груз инновационных лекарств против коронавируса на $20 миллионов
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Американская благотворительная организация Direct Relief передала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств против COVID-19 стоимостью $20 млн.
Об этом посольство США в Украине сообщило на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению груз содержит 60 тыс. флаконов лекарств Bamlanivimab и Etesevimab, которые рекомендованы для пациентов с легкими и средними формами заболевания.
После таможенного оформления груз будет доставлен в 24 области Украины.
"Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины", – отмечается в сообщении.
Джерело: Facebook
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